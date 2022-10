XV de France. Qui sont les 26 jeunes qui aident les Bleus à préparer les tests de novembre ?

Pour préparer la tournée d'automne de manière idéale, la FFR a invité 26 jeunes prometteurs à travailler avec les Bleus à Marcoussis. Les voici.

Si vous suivez le XV de France au-delà de leurs simples matchs, vous devez connaître le principe : spécifique, physique et entraînements à haute intensité rythment les semaines des Bleus. Une autre particularité s'applique aux séances menées par Fabien Galthié ; la présence de partenaire d'entraînements. On le sait, le staff tricolore aime cela particulièrement, ces derniers permettant d'amener plus d'efficience encore à la préparation. Après les U20 en début d'année à Aubagne, où l'équipe de Chartres (Fédérale 1) durant le Tournoi à Marcoussis, ce sont cette fois 26 garçons issus de la filière du haut niveau jeune qui sont conviés au CNR pour faire travailler les Bleus en vue de la tournée de novembre.

Une démarche qui "s'inscrit dans le cadre du plan de succession du XV de France", note la FFR dans son communiqué. Cette semaine, ce sont donc 26 joueurs suivis de près et susceptibles d'alimenter les Équipes de France Moins U20 et U20 développement qui sont réunis dans l'Essonne. Parmi eux, l'on retrouve quelques garçons qui vous disent peut-être déjà quelque chose. Hugo Trouilloud, tout d'abord, de par ses performances avec Grenoble en ProD2 cette saison, lui qui est devenu le titulaire du poste d'arrière au FCG (7 matchs) depuis le départ d'Ange Capuozzo, vous a peut-être tapé dans l'oeil. Hugo Auradou ensuite, fils de David, porte un nom qu'il assume tous les week-ends avec Narbonne en Nationale, là où il est prêté cette année par la Section Paloise. Enfin le 3ème ligne Arthur Espeut, Espoir au Racing 92, est le frère de Maxime, 3/4 centre de l'AS Béziers. En attendant que d'autres gars de cette liste ne fassent leurs armes chez les professionnels... TOP 14. À 19 ans, il fait (déjà) le bonheur de la Section Paloise : voici Émilien Gailleton

Le groupe des 26 :

ALVARADO Bruce (Oyonnax) ; AURADOU Hugo (Pau) ; BOUARE Adam-Mountaga (Montpellier) ; BOUCHE Silouane (Bordeaux Bègles) ; BOUHIER Josselin (Pau) ; CHABOUNI Théo (Castres) ; CHINARRO Bastien (Perpignan) ; DAMOND Pierre (Toulon) ; DUCHENE Thomas (Clermont) ; ESPEUT Arthur (Racing 92) ; FALL Yerim (Clermont) ; GAZZOTTI Marko (Grenoble) ; GRAS Louison (Castres) ; HOARAU Brice (Agen) ; JOUVIN Pierre (Agen) ; LIUFAU Brent (Pau) ; MATHIRON Arthur (Lyon) ; PORTAT Raphael (Toulouse) ; RINGUET Kyllian (Montauban) ; ROCHER Gabin (Montpellier) ; TABAROT Luca (Montpellier) ; TALALUA Karsen (Toulon) ; TAREL Simon (Provence Rugby) : TROUILLOUD Hugo (Grenoble) ; TUATAANE Yoni (Clermont) ; ZAMORA Lucas (La Rochelle).