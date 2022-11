XV DE FRANCE. Quels tricolores ont laissé des plumes durant cette tournée ?

Malgré une tournée très réussie sur le plan sportif, de nombreux joueurs du XV de France ont malheureusement été touchés durant ce mois de novembre.

L'année 2022 restera historique pour le XV de France, qui a réussi l'exploit de rester invaincu, et ce, malgré des adversaires tous plus coriaces les uns que les autres (Irlande, Angleterre, Australie, Afrique du Sud). Une performance remarquable, qui a demandé beaucoup d'investissements aux Bleus, que ce soit d'un point de vue collectif ou individuel. Et forcément, qui dit engagement à 100%, dit risque de blessure. Avant cette tournée, plusieurs cadres avaient déjà dû déclarer forfait : ce fut le cas de Villière, de Bamba, de Cros, de Willemse ou encore de Melvyn Jaminet. Et malheureusement, d'autres ont suivi ce chemin durant les tests. L'on pense d'abord aux Toulousains Thibaud Flament et Cyril Baille. Tous deux sortis face à l'Afrique du Sud, leur durée d'indisponibilité est estimée à 1 mois chacun. Un moindre mal, surtout pour le pilier gauche du XV de France, qui nous avait inquiété lors de sa sortie face aux Boks (celui-ci revenant tout juste de blessure). Même constat pour le centre Gaël Fickou : remplacé par Sekou Macalou après seulement 16 minutes de jeu face au Japon, le joueur de 28 ans ne sera finalement absent que deux semaines.

Si vous trouvez que ce bilan est déjà lourd, celui-ci aurait pu être bien pire ! En effet, de nombreux joueurs ont longtemps été incertains durant ce mois de novembre, la faute à différents pépins. Parmi eux, Jonathan Danty est celui qui nous a fait la plus grosse frayeur. Victime d'une charge très violente au niveau de la tête face aux Boks, le Rochelais s'en est finalement sorti sans aucune fracture, un petit miracle. Pour le reste, Penaud, Taofifenua mais aussi Atonio ont été touchés durant cette tournée : heureusement pour eux, ce fut sans grande conséquence. Néanmoins, toutes ces blessures nous rappellent que les joueurs du XV de France ont beaucoup enchaîné cette année, et qu'il ne faudra pas hésiter à leur donner plus de semaines de repos, si nous voulons les avoir au top en septembre prochain, pour la Coupe du Monde...

RUGBY. Un cadre des All Blacks déjà forfait pour la Coupe du Monde ?