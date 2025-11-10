XV de France. Quelle équipe face aux Fidji : l'avis de la rédaction

Un lundi post-Boks difficile à digérer pour les joueurs du XV de France, après leur défaite face à l'Afrique du Sud samedi au Stade de France (17-32). En regard de la débauche d’énergie du paquet d’avants tricolore, difficile de leur en jeter la pierre : les Springboks étaient meilleurs, point final.
Si cette défaite continue d’alimenter les tabloïds en ce début de semaine, les Bleus doivent vite tourner la page. Samedi, ils défieront les Fidji pour le second test de cette tournée d’automne. Une rencontre cruciale pour le classement World Rugby, mais également pour effacer la déconvenue du week-end précédent.
Entre blessures et choix tactiques, le staff va devoir composer un groupe capable de relever le défi. Voici nos paris pour le XV de France face aux hommes du Pacifique.
France - Fidji : retour des cadres et quelques nouveaux
Depuis sa nomination en janvier 2020, Fabien Galthié a capé 85 nouveaux internationaux durant son mandat. Deux fois plus que l'un de ses prédécesseurs Philippe Saint-André à date quasi égale (41 nouveaux capés).
Une donnée importante, qui témoigne du vivier intéressant à la disposition de Galthié, mais aussi de sa volonté de faire bouger les choses. Depuis le quart de finale perdu face aux Boks en 2023, pas moins de neuf changements ont été effectués dans le XV de départ de samedi.
Avant un de rencontrer les Anglais pour le dernier match de cette tournée, Fabian Galthié pourrait être inspiré de faire quelques changements face aux Fidji, en tout cas, c'est ce que l'on pense.
Alldritt titulaire, Ollivon dans le groupe, Dréan à l'heure.
Pas fou le Galtoch, et comme évoqué, les options sont nombreuses, tout les postes en équipe de France sont désormais doublé ou triplé, ce qui permet de faire tourner sans perdre en qualité.
Samedi face aux Fidjiens, la composition pourrait légèrement évoluer. Les retours de Charles Ollivon et Grégory Alldritt se profilent plus que jamais.
La première ligne, critiquée après le dernier match, devrait tourner. Baptiste Erdocio n’a pas démérité, mais il a enchaîné les matchs en Top 14 et n’a eu qu’une semaine de repos depuis le 13 septembre, tout comme le penchant drotie de la mêlée Française, Regis Montagne qui devrait sortir du XV de départ.
Jean-Baptiste Gros pourrait donc débuter aux côtés de Julien Marchand, mais à droite, le suspens reste entier.
En deuxième ligne, c'est l'heure de conforter les deux titulaires au poste. Meafou et Flameent seront reconduits
Vieille Gloire
Je ne suis pas sûr qu’il n’ait pas perdu son vestiaire !
fredo69007
Au delà de la compo j aimerai surtout voir enfin la mise en place d un réel système de jeu autour d une animation plus aboutie ( on peut toujours rêver...)
Pour la compo je miserai sur:
Gros-Marchand-Montagne
Auradou-Meafou
Jelonch-Ollivon-Woki
Lucu-NTK
BB-Fickou-Depoortere-Drean
Ramos
Lamothe-Neti-Laclayat-Maximin-Boudehent-Aldritt
Le Garrec-Gailleton
En première ligne Gros n a pas le profil d un finisseur, pour Montagne on a fait un choix il faut aller jusqu au bout pour le laisser exprimer son plein potentiel il sera temps de faire les comptes en fin de tournée
En seconde ligne Flament serait préserve ce qui donne l occasion de tester Auradou qui lui non plus n a pas un profil d impact player ce qui permettra de le jauger notamment sur ce qu il peut apporter en touche (on a pas réussi une seule fois a perturber l alignement boks et on s'est usé du coup a les contrer au sol). Meafou a besoin d enchaîner et il serait intéressant de voir ce que Maximin a dans le ventre face a une opposition moindre surtout que Tao est au bout du rouleau
En 3 ème ligne Ollivon est très en jambe et avait fait un excellent match en 8 l an dernier contre l Argentine, avec Aldritt pour apporter sa puissance et son abattage en fin de match, j aimerai également voir Woki évoluer a son vrai poste en bleu pour améliorer notre alignement et avoir un flanker qui colle au ballon. Je conserve Jelonch in peu plus performant que Boudehent face aux Boks.
Le Garrec n a pas été bon je relance donc Lucu avec NTK qui nous doit une revanche.
Au centre Barassi n a pas démérité mais je relance Depoortere pour l étalonner et Gailleton sur le banc pour couvrir les postes de centre et ailier.
Un dernier changement dans le triangle offensif afin de tester Drean, je privilégie le maintien de BB qui nous doit aussi une revanche et qui peut couvrir le poste d arrière.
Qu en pensez vous?
lebonbernieCGunther
Moi ma compo pour le Fidji et jusqu'en 2027, voire +, c'est:
-Sélectionneur en chef: Mola
-En charge des avants: Bru
-En charge des arrières: Piquéronies
Les joueurs? On s'en fout, on les a déjà!
fredo69007
M étonnerait qu une telle cohabitation soit faisable...mais joli staff mais je sentais plus tes affinités vers un staff Urios 🤣
lebonbernieCGunther
