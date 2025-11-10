XV de France. Quelle équipe face aux Fidji : l'avis de la rédaction
Et si Fabien Galthié tenté quelques paris pour la rencontre face au Fidjis samedi ? L'avis de la rédaction du Rugbynistère.

Un lundi post-Boks difficile à digérer pour les joueurs du XV de France, après leur défaite face à l'Afrique du Sud samedi au Stade de France (17-32). En regard de la débauche d’énergie du paquet d’avants tricolore, difficile de leur en jeter la pierre : les Springboks étaient meilleurs, point final.

Si cette défaite continue d’alimenter les tabloïds en ce début de semaine, les Bleus doivent vite tourner la page. Samedi, ils défieront les Fidji pour le second test de cette tournée d’automne. Une rencontre cruciale pour le classement World Rugby, mais également pour effacer la déconvenue du week-end précédent.

Entre blessures et choix tactiques, le staff va devoir composer un groupe capable de relever le défi. Voici nos paris pour le XV de France face aux hommes du Pacifique.

France - Fidji : retour des cadres et quelques nouveaux

Depuis sa nomination en janvier 2020, Fabien Galthié a capé 85 nouveaux internationaux durant son mandat. Deux fois plus que l'un de ses prédécesseurs Philippe Saint-André à date quasi égale (41 nouveaux capés).

Une donnée importante, qui témoigne du vivier intéressant à la disposition de Galthié, mais aussi de sa volonté de faire bouger les choses. Depuis le quart de finale perdu face aux Boks en 2023, pas moins de neuf changements ont été effectués dans le XV de départ de samedi. 

Avant un de rencontrer les Anglais pour le dernier match de cette tournée, Fabian Galthié pourrait être inspiré de faire quelques changements face aux Fidji, en tout cas, c'est ce que l'on pense.

Alldritt titulaire, Ollivon dans le groupe, Dréan à l'heure.

Pas fou le Galtoch, et comme évoqué, les options sont nombreuses, tout les postes en équipe de France sont désormais doublé ou triplé, ce qui permet de faire tourner sans perdre en qualité. 

Samedi face aux Fidjiens, la composition pourrait légèrement évoluer. Les retours de Charles Ollivon et Grégory Alldritt se profilent plus que jamais.

La première ligne, critiquée après le dernier match, devrait tourner. Baptiste Erdocio n’a pas démérité, mais il a enchaîné les matchs en Top 14 et n’a eu qu’une semaine de repos depuis le 13 septembre, tout comme le penchant drotie de la mêlée Française, Regis Montagne qui devrait sortir du XV de départ.

Jean-Baptiste Gros pourrait donc débuter aux côtés de Julien Marchand, mais à droite, le suspens reste entier.

En deuxième ligne, c'est l'heure de conforter les deux titulaires au poste. Meafou et Flameent seront reconduits

Je ne suis pas sûr qu’il n’ait pas perdu son vestiaire !

  • il y a 10 secondes

