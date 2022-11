XV de France. Pourquoi réaliser le Grand Chelem en 2023 sera une tâche presque impossible ?

Rien ne semble impossible pour la France, mais les statistiques montrent que les Bleus ne feront pas un nouveau Grand Chelem. Peuvent-ils déjouer les pronos ?

À moins d'un an de la Coupe du monde, l'équipe de France tourne à plein régime et enchaîne les succès. Désormais, la France compte 13 victoires d'affilée, le record de son histoire. Cependant, si tout porte à croire que le Grand Chelem tend à nouveau les bras aux Français, la victoire est encore loin. Replongeons-nous dans les livres d'histoire, et observons ce que nous réserve cette compétition.

Des statistiques pas rassurantes

Pour commencer, dans l'histoire du tournoi des 6 Nations, jamais une équipe n'a réalisé deux Grands Chelems de suite. Depuis l'année 2000, et l'entrée de l'Italie dans la compétition, le Pays de Galles et la France comptent chacune 4 Grands Chelems. On note également qu'à plusieurs reprises, une des équipes participantes a réussi à l'emporter deux années de suite, comme en 2006 et 2007 avec la France. Néanmoins, gagner la compétition ne rime pas avec Grand Chelem. En effet, les équipes ayant réalisé l'exploit d'enchaîner deux succès dans le Tournoi avaient au moins perdu une fois. L'autre statistique à prendre en compte, c'est que lors des 4 Grands Chelems français, aucun n'a eu lieu durant une année impaire, avec des sacres en 2002, 2004, 2010 et plus récemment en 2022. Pour couronner le tout, le calendrier du XV de France en 2023 ne sera pas vraiment clément. Les hommes de Galthié se déplaceront à trois reprises, en terre italienne, en Irlande ensuite puis à Twickenham. Plus globalement, seules trois nations sont parvenues à réaliser cette performance en se déplaçant à trois reprises : le Pays de Galles en 2005, l'Irlande en 2009 et l'Angleterre en 2016. Pour finir, dans le sport, nous connaissons tous la malédiction des anciens vainqueurs, qui sont très souvent en manque de réussite lorsque le titre est remis en jeu. Mais, rien n'est encore joué et les motifs d'espoir sont nombreux.

Une lueur d'espoir

Tout d'abord, nous y croyons tous, car l'équipe de France semble intouchable en ce moment. Elle roule sur toutes les équipes qui se dressent sur son chemin, et gagne les matchs les plus accrochés avec maîtrise et maturité. Les Bleus sont sur une série de victoires d'affilée, soit tout proche du record de succès de rang pour une nation du tiers 1, à savoir 18. Lequel est détenu par les All Blacks et les Anglais. Pour au moins égaler ces deux nations, l'équipe de France est dans l'obligation de réaliser le Grand Chelem, et ce, malgré le calendrier difficile. Si gagner en Irlande ne sera pas aisée, l'Angleterre a montré des failles durant cette tournée de novembre. Quant aux Gallois, ils paraissent au creux de la vague. A 6 mois de la Coupe du Monde, il est certain que la France donnera tout pour conserver son titre, notamment pour intimider ses adversaires et montrer à la terre entière que le sacre ultime, tant attendu, sera tricolore en 2023.