XV de France. Pourquoi Jonathan Danty pourrait manquer le test face à l'Australie ?

Alors que les Bleus accueillent l'Australie ce samedi, leur numéro 12 Jonathan Danty est toujours incertain. Pourtant, rien ne semble indiquer une blessure...

Après Cros, Villière ou Jaminet, le XV de France sera-t-il également privé de Jonathan Danty face à l'Australie ? À l'heure d'écrire ces lignes, la tendance est toujours aussi incertaine. Pourtant, on est à peu près sûr que le solide rochelais (1m81 pour 109kg) est le premier choix en 12 dans la tête de Fabien Galthié et que tout va bien pour lui physiquement. Mais qu'arrive-t-il alors à l'ancien parisien ? Eh bien, aux prémices de ses 30 ans, "Fatou" s'attend à fêter un heureux évènement. Sa femme est en effet prête à accoucher à tout moment, et c'est d'ailleurs en ce sens que le centre aux 15 sélections avait été "relâché" de Marcoussis mercredi dernier. De retour dans l'Essonne depuis dimanche soir, "Jo" est toujours sur le qui-vive puisque son enfant n'a toujours pas pointé le bout de son nez...

VIDEO. Equipe de France. L'arrêt buffet façon Muraille de Chine de Danty et Willemse sur WilliamsReste que tout le monde est bien conscient que si le petit bout venait au monde dans un délai jugé trop proche du match par le staff ainsi que le joueur, Danty ne serait pas de la partie face à l'Australie. Dès lors, quelle solution derrière lui ? Eh bien, il en existe deux crédibles, aux yeux de Fabien Galthié et son encadrement. La première, logique en termes de hiérarchie, serait de voir Yoram Moefana titulaire en 12 aux côtés de Gaël Fickou, ce qui offrirait une place à l'aile à Matthis Lebel, en cannes avec Toulouse en ce début de saison (4 essais). Autre option, celle de titulariser Pierre-Louis Barassi au centre et donc de laisser Moefana au poste auquel il était pressenti pour jouer cette tournée d'automne, à savoir à l'aile gauche. Le Bordelais a d'ailleurs déjà évolué avec le numéro 11 dans le dos durant le dernier Tournoi. Ce mercredi, l'entraînement à haute intensité suivi du renvoi de 14 garçons en club devrait nous donner plus d'informations sur ce à quoi il faudra s'attendre, samedi face aux Wallabies...

