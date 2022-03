VIDEO. Equipe de France. L'arrêt buffet façon Muraille de Chine de Danty et Willemse sur Williams

L'équipe de France a réalisé une grosse performance défensive face au Pays de Galles à l'image de cet énorme plaquage de Danty et Willemse sur Williams.

6 Nations. L’en-avant de Davies, l’interception de Ntamack… Ces tournants de Galles-France !La victoire de l'équipe de France au Pays de Galles dans le Tournoi des 6 nations n'est peut-être pas la plus belle offensivement parlant. Mais du point de vue défensif, les Bleus ont réalisé une véritable performance. Coachés par Shaun Edwards, les Tricolores ont mis les barbelés et réalisé 139 plaquages dans la rencontre. Surtout, ils ont été très efficaces avec seulement 8 ratés, pour un pourcentage de réussite de 94 %. Pourtant, ils n'ont pas été épargnés par les assauts gallois et ont plusieurs fois été acculés dans leurs 22 mètres. Excellents dans le placement et surtout le replacement, ils ont repoussé leurs adversaires avec la manière, réalisant pas moins de 13 plaquages offensifs. L'un d'eux a été l'oeuvre de Jonathan Danty, avec l'aide de Willemse, sur Liam Williams au début du deuxième acte. Décidé à remonté le cuir, l'arrière est tombé sur un mur.

Le Rochelais a terminé la rencontre avec 12 plaquages, ce qui fait de lui le meilleur dans ce domaine chez les 3/4 devant son compère au centre Gaël Fickou (11). Le meilleur plaqueur français se nomme François Cros avec 14 plaquages, devant Willemse (13) et Jelonch (12).