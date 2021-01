XV DE FRANCE - Nathan Decron, 4e partenaire d'entraînement des Bleus

La FFR a communiqué le choix du staff du XV de France pour le 4e partenaire d'entraînement des Bleus.

Depuis l'annonce de la liste des 37 de Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations, des choses ont changé. Ce lundi, la FFR annonçait le forfait de Thomas Ramos, remplacé par Vincent Rattez. Le Toulousain, blessé, ne verra pas le premier match d'ouverture face à l'Italie. Mais la question que tout le monde se posait concernait les 5 partenaires d'entraînements des Bleus.

VIDÉO - Nans Ducuing au golf, Paul Abadie l'enfant d'Agen et Téfal : Nathan Decron nous régale

On connaissait déjà les noms de Léo Coly (demi de mêlée, Stade Montois), Waël Ponpon (troisième ligne, Colomiers) et d'Alexandre Fischer (troisième ligne, Clermont). Hier, la FFR a dévoilé le nom du 4e partenaire d'entraînement avec Nathan Decron. Amplement mérité quand on sait tout le chemin parcouru du joueur et son appétence pour le travail. A 22 ans, il participera au stage d'entraînement à partir du 25 janvier à Nice. Nathan est au club agenais depuis 2020, après une année à l'Union Bordeaux Bègles. Il a participé à tous les matchs de son équipe et malgré les résultats, les performances de l'originaire de Nérac ont tapé dans l'oeil de Fabien Galthié et Raphaël Ibanez.