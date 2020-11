XV de France - Matthis Lebel, un double champion du monde chez les Bleus

Le Toulousain Matthis Lebel appelé pour préparer le troisième match de l’Autumn Nations Cup. Une progression logique pour le champion du monde U20.

Matthis Lebel plus haut que tout le monde pour un des rares essais à 0 passe de Toulouse [VIDEO]Contraint de respecter l’accord entre la FFR et la LNR limitant les feuilles de matchs à trois par joueurs, le staff du XV de France a notamment fait appel à 16 nouveaux éléments pour préparer la rencontre face à l’Italie dans le cadre du dernier match de poule de l’Autumn Nations Cup. Parmi eux, on retrouve le Toulousain Matthis Lebel. Le jeune ailier de 21 ans se voit récompenser d’un début de saison tonitruant, qui l’a vu truster les premières places du classement des meilleurs marqueurs d’essais de notre championnat. Avec cinq réalisations, il s’est imposé comme un élément incontournable de l’effectif haut-garonnais avec qui il a déjà disputé neuf rencontres, dont huit en tant que titulaire. Lebel, Carbonel, ces cinq 3/4 ont marqué ce début de saison de Top 14Ses bonnes performances lui permettent donc d’être propulsé en Équipe de France et d’effectuer le grand saut. Pas étonnant cependant au vu des qualités du joueur, rapide et flairant chaque bon coup. « Matthis Lebel sera international dans pas longtemps, et le sera longtemps », s’enthousiasmait alors son entraîneur à Toulouse, Ugo Mola à l’été 2019 au lendemain d’un titre de champion du monde -20 ans. Visionnaire vous dîtes ? Si le destin lui a donné raison, on espère en revanche que le joyau toulousain saura confirmer la seconde partie de la phrase de son entraîneur. Car l’on connaît le vieil adage, une fois qu’on y est le plus dur c’est d’y rester.

Encore un champion du monde U20 dans le groupe

''A little good, a little bad'' : l'interview bientôt mythique de Matthis Lebel après la victoire des Bleuets [VIDEO]S’il s’agit de sa première convocation avec l’Equipe de France A, l’ailier ou arrière reste un habitué des sélections, lui qui a notamment connu les heures de gloire des moins de vingt ans. Surclassé en 2018 tout comme son partenaire de club Romain Ntamack, il sera contraint de vivre le titre de champion du monde remporté au nez et à la barbe des Anglais depuis les tribunes, la faute à une blessure en demi-finale face aux Néo-Zélandais qui ne lui laissera d’autres choix que de déclarer forfait. Qu’importe, ce ne sera que partie remise un an plus tard, quand les Bleuets furent sacrés une nouvelle fois champion du monde sur le sol argentin au terme d’une farouche bataille et une victoire d’un tout petit point (24-23) contre l’Australie. Lebel titulaire à l’arrière peut savourer, il est double champion du monde. Une performance rare et une progression linéaire qui lui prédisent alors un bel avenir, jusqu’à aujourd’hui et le Saint Graal d’une sélection chez les Bleus. Ce sera très certainement samedi prochain face à la Squadra Azzura.