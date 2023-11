XV DE FRANCE. Les 10 points cruciaux que va évoquer Fabien Galthié lors de sa prise de parole

Le sélectionneur des Bleus prend la parole ce mercredi à 17h45 pour la 1ère fois depuis l’élimination en quart de finale du Mondial. Que va-t-il évoquer ? Le Rugbynistère a vu la conf avant tout le monde.

Le choix du nouveau staff

En choisissant Patrick Arlettaz à la place de Laurent Labit en qualité d’entraîneur de l’attaque des Bleus, Fabien Galthié a tout de même été chercher l’entraîneur du barragiste de Top 14 de ces 2 dernières saisons. Et même s'il est un passionné de jeu, il est aussi le dernier entraîneur du championnat à fumer des gitanes. Et rien que pour ça, Galette devra s’expliquer. (PS : on ne sait pas ce qu’Arlettaz fume, et on s’en moque très sincèrement).

Sa photo dans Voici

Ancien joueur emblématique du Stade Français, Fabien Galthié a forcément bien connu l’époque des Dieux du Stade. Néanmoins, cela le fait beaucoup moins rire lorsqu’il est pris (dans son simple appareil) à son insu avec sa compagne lors de leurs vacances. Et on le comprend. Il a d’ailleurs déjà porté plainte contre le magazine Voici pour la diffusion de la photo. Voilà pour l’aspect légal de la chose. Mais nous, on attend de savoir à combien de 1 contre 1 dans un petit périmètre face à Anthony Jelonch va être condamné l’auteur de la photo. Et ça, seul Fabien peut nous le dire.

La potentielle absence de Dupont

Top Model, invité des plateaux télé, égérie de marques bien connues et peut-être bientôt médaillé aux JO ? Il faut le dire, Antoine Dupont n’a pas la même vie que nous. Ni exactement celle de 99% des rugbymen professionnels. En même temps, le Toulousain n’est pas monsieur tout le monde, il est le meilleur joueur du monde. A talent exceptionnel, circonstances et opportunités exceptionnelles… Reste que, de fait, Toto pourrait manquer le Tournoi des 6 Nations 2024. Maxime Lucu sera-t-il promu numéro 1 en attendant son retour ? Donnera-t-on enfin sa chance au remuant Baptiste Couilloud aux côtés des "premiums" ? Le prodige Baptiste Jauneau (19 ans) va-t-il griller la politesse à tout le monde, lui qui a des airs parfois assez troublants avec Dupont justement ? Réponse vers 18h ce mercredi soir.

La coupe de Romain Ntamack

Depuis sa blessure le 12 août dernier, Romain Ntamack prend son mal en patience et se reconstruit petit à petit un genou solide. Il en profite aussi pour avoir du temps pour lui et avec les siens, respecter ses partenariats publicitaires, passer à la radio ou sur le plateau de Canal Plus… Mieux, il a été dans l’acceptation de sa blessure très vite et semble joyeux, malgré la déception de ne pas avoir joué le Mondial. Là-dessus, tout va bien.

Ce qui inquiète plus en revanche, ce sont des orientations capillaires. NTK ne s’est plus coupé les cheveux depuis près de 3 mois et vu la tignasse qu’il possède déjà à la base, on vous laisse imaginer le chantier. Fini donc les dégradés saillants et la mèche parfaite, en ce moment, l’ouvreur de 24 ans en est plutôt à ce fameux entre-deux, mi-long, mi-court, qui vous oblige à porter des casquettes si vous êtes respectueux des rétines des autres. "TAMAK" laissera-t-il pousser tout ça jusqu’à son retour sur les terrains ? C’est la question existentielle du jour. Et Galthié va devoir y répondre ce soir, ou se taire à jamais…

L’arbitrage

"A cause de Ben O’Keefe, plus aucun Néo-Zélandais ne sera autorisé à signer en France à compter d’aujour…" NON ! Sage, mature et désormais réfléchi, le sélectionneur devrait balayer ça avec le même talent qu’a Damian Penaud pour se sortir d’un plaquage. Et s’il cherche tout de même à s’expliquer sur le sujet, il pourra toujours demander de l’aide au champion des excuses farfelues, Bongi Mbonambi. Allez, les Sud-Africains nous doivent bien ça. (Si vous aussi en avez marre qu’on continue de parler de l’arbitrage H24, envoyez STOP au 3615.)

Mais il devra aussi :

- Nous donner des nouvelles de Bernard Laporte

- Nous dire qui sera le prochain OVNI des Bleus, un terme à la mode en équipe de France il n’y a pas si longtemps et que tout le monde a oublié depuis, comme Vincent Rattez

- Nous parler de la prochaine "flèche du temps" des Bleus

- Nous dire qui de Jean Lassalle, Benoit St-Denis ou Camille Combal sera le prochain invité des Tricolores à Marcoussis

- Nous révéler enfin le tuto gagnant de Paul Willemse : comment se blesser en faisant du gainage à la maison et rater la coupe du monde en France