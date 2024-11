XV de France. ‘‘Le plus séduisant, loin devant Dupont ’’, ce Bleu est devenu incontournable !

Face aux All Blacks, Louis Bielle-Biarrey a encore réussi à montrer des qualités offensives indéniables et une capacité à répéter les efforts admirables.

Le XV de France a du talent dans ses rangs et il en arrive chaque année ! Habitué du XV de France depuis un an désormais, Louis Bielle-Biarrey est l’un des hommes forts des Bleus sur cette tournée d’automne. Face aux All Blacks, ce samedi à Saint-Denis, il a, encore une fois, participé ostensiblement à l’effort collectif afin de décrocher la victoire (30-29).

Observateur bien connu du rugby français le légendaire Daniel Herrero s’est livré à une suite de louanges en l’honneur du minot de l’UBB. Sur les antennes de Sud Radio, il affirme ceci : “Louis Bielle-Biarrey est performant. Non seulement, il marque un essai décisif, mais il aurait pu en marquer un second. Il a deux ou trois qualités qui sont rares. Et quand elles sont réunies, ça va très vite. C’est l’un des joueurs les plus rapides du circuit mondial.”

En effet, l’ancien joueur du RC Toulon tape juste. Le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles a été flashé à 37 KM/h sur le terrain, selon Le Figaro. Après la rencontre, le sélectionneur des All Blacks Scott Robertson s’est même dit impressionné par les qualités de vitesse du joueur.

Par ailleurs, Daniel Herrero complète en indiquant que les joueurs comme LBB sont les plus impressionnants à voir. “Il est le trois-quarts le plus séduisant du XV de France ! Devant Antoine Dupont, qui n’a pas fait de la ronflette, mais a été gestionnaire. Très loin devant Thomas Ramos, aussi. Louis Bielle-Biarrey amène la finition, il est plus enthousiasmant que les gestionnaires”, affirme-t-il sans détours.

Auteur de l’ultime essai du XV de France, l’ailier au casque en est à son troisième essai sur cette tournée d’automne. Après un doublé face au Japon, il s’est démené au moment de défier les All Blacks, aussi bien défensivement que offensivement.

Multipliant les courses dans le dos de la défense néo-zélandaise, le trois-quart polyvalent de l’UBB a d’ailleurs donné de sa personne pour tenir le rythme. Au moment des accolades et des poignées de mains de fin de match, il a été aperçu en train de vomir à plusieurs reprises sur la pelouse, sûrement à cause de ses nombreux efforts produits sur le pré.

Par ailleurs, les performances de LBB depuis ses débuts en sélection obligent au respect. En effet, le jeune joueur de 21 ans compte pas moins de 9 essais en 13 sélections avec le XV de France. Une précocité qui le place déjà dans le Top 50 des meilleurs marqueurs de l’histoire de la sélection. Louis Bielle-Biarrey, un hit prêt à durer ?

