XV DE FRANCE. Kolbe à l'ouverture face aux Bleus, une vraie possibilité ?

Titulaire à l'aile samedi soir face au XV de France, le Toulonnais Cheslin Kolbe pourrait en revanche occuper un autre poste en cours de match : demi d'ouverture.

RUGBY. COMPOSITION. L'Afrique du Sud avec Kolbe et Etzebeth face au XV de FranceOn ne présente plus désormais le virevoltant ailier sud-africain Cheslin Kolbe. Véritable référence dans le monde du rugby, celui qui peut aisément occuper le poste d'arrière sera sans aucun doute l'une des attractions de la rencontre opposant la France et l'Afrique du Sud. Ses qualités d'appuis, ainsi que sa vitesse folle, donneront certainement du fil à retordre aux ouailles de Fabien Galthié. Et ce même s'il traverse des mois moins prolifiques qu'il y a un ou deux ans. En revanche, s'il y a bien une chose qui n'a pas changé chez le natif de Kraaifontein, c'est bien sa polyvalence incroyable. Car au-delà d'être capable de couvrir tous les postes du triangle arrière, Cheslin Kolbe peut également officier à l'ouverture ! Ce fut notamment le cas lors de son passage au Stade Toulousain, où le Sud-Africain a disputé deux rencontres face au Racing 92 et le Stade Rochelais. Une polyvalence qui pourrait être utile, car avec les nombreuses indisponibilités au poste d'ouvreur (Pollard, Steyn, Jantjies), Kolbe rentre clairement dans la discussion ! Le sélectionneur Nienaber en parlait d'ailleurs, il y a quelques mois, lors d'une conférence de presse : "Kolbe peut jouer 10 (...) Cheslin a fait d'excellentes performances avec Toulouse, l'année dernière, avant de rejoindre Toulon. Il a déjà joué ouvreur à Toulouse".

Libbok en deuxième option

Même si cette option paraît excitante sur le papier, elle reste néanmoins assez peu probable, du moins face au XV de France. Car avec le choix de sélectionner l'ouvreur Manie Libbok sur le banc (qui fêtera par ailleurs sa première cap), Nienaber privilégiera certainement le joueur des Stormers à celui du RCT. À moins que son manque d'expérience au niveau international ne freine un peu ce dernier. Néanmoins, Kolbe pourrait bien occuper un rôle tout aussi primordial face aux Bleus : celui de buteur. En témoigne le dernier match face à l'Irlande, où le joueur de 29 ans a notamment passé une pénalité. Une incertitude qui pourrait profiter aux coéquipiers d'Antoine Dupont...

