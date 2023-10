XV DE FRANCE. ''J’attends plus de lui'', Harinordoquy déçu du début de Mondial de Cameron Woki

Consultant pour l'émission via Midol, l'ancien troisième ligne du XV de France Imanol Harinordoquy est revenu sur les prestations de Cameron Woki en Coupe du Monde.

Titulaire depuis le début de la Coupe du Monde avec le XV de France, Cameron Woki fait clairement partie des hommes sur qui compte particulièrement Fabien Galthié. D'ailleurs, le joueur du Racing 92 va enchaîner une quatrième titularisation de suite ce week-end, face à l'Italie, pour le dernier match de la poule A. Un gage de l'importance de celui-ci dans le système des Bleus, étant donné qu'il est le seul joueur tricolore à avoir commencé tous les matchs de poule.

Néanmoins, son apport lors des rencontres n'est pas au goût de tout le monde. Et notamment pour Imanol Harinordoquy, ancien troisième ligne de l'équipe de France. Consultant dans l'émission via Midol, celui-ci a donné son ressenti concernant le début de compétition du deuxième ligne polyvalent.

"J'attends plus de lui surtout ballon en main, C'est vrai que je ne le vois pas assez dans les matchs. On en attend beaucoup mais on va avoir besoin d'une grande deuxième ligne pour être champion du monde". Précieux en touche, Cameron Woki est en effet moins en vu dans le jeu courant, notamment comparé à ce qu'il a pu produire par le passé.

Si Thibaud Flament semble marcher sur l'eau depuis plusieurs mois, ce n'est pas le cas des autres deuxièmes lignes des Bleus. Néanmoins, lors de la préparation du XV de France, nous avions bien compris que ce serait Paul Willemse, vrai numéro 5 puissant, qui débuterait avec le Toulousain. Mais voilà, juste avant le début du Mondial, le joueur du MHR a dû déclarer forfait, à cause d'une blessure à la cuisse. Une absence qui a donc propulsé Woki en tant que titulaire.

Chose que ne comprend pas forcément Harinordoquy, qui aurait préféré voir Romain Taofifenua, qui est un vrai numéro 5, titulaire à côté de Flament : "Cameron Woki n'est pas titulaire si Paul Willemse est là (...) Pourquoi Taofifenua n'est pas titulaire en l'absence de Paul Willemse ? C'est plutôt ça la question que je me poserai. Pourquoi ce n'est pas lui qui a pris le numéro 5 à droite pour jouer avec Thibaud Flament ?".

Car en titularisant Cameron Woki, Fabien Galthié et son staff s'exposent à un manque de densité en deuxième ligne, étant donné que les deux joueurs ont des profils de numéro 4, autrement dit des joueurs plus aériens et légers. D'autant que l'ancien Bordelais n'est pas, au départ, un deuxième ligne de métier ! En effet, le joueur de 24 ans a davantage occupé le poste de troisième ligne aile, du moins en club. Car en sélection, Woki a tout de même joué 17 de ses 27 rencontres à ce poste. Mais voilà, la plupart du temps, celui-ci était toujours accompagné d'un véritable numéro 5...

COUPE DU MONDE. D’où viendra le danger pour le XV de France face à l’Italie ?Vous l'aurez compris, la deuxième ligne du XV de France pose actuellement question, à l'aube du dernier match de poule contre l'Italie. Et si cela ne devrait pas poser énormément de problèmes face à la Squadra Azzurra, la donne risque d'être bien différente en quart de finale, contre une Afrique du Sud réputée pour concasser ses adversaires devant. Mais en attendant cela, Woki aura l'occasion ce vendredi de prouver à tout le monde qu'il est l'homme de la situation. Reste à voir si ce dernier la saisira...