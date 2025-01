XV DE FRANCE. Jalibert, Flament, Barré... les 20 joueurs relâchés avant le Pays de Galles

À une semaine du coup d'envoi du Tournoi des Six Nations face au Pays de Galles, le staff du XV de France a relâché 20 joueurs qui pourront jouer en Top 14 ce week-end.

Ce mercredi, Fabien Galthié a annoncé les 20 joueurs relâchés par le staff de l’équipe de France. 23 Bleus restent à Marcoussis pour préparer le match face au Pays de Galles et ne joueront donc pas avec leurs clubs ce week-end.

Une charnière Dupont-Ntamack

Cette liste de 23 joueurs dessine les contours de la composition probable pour le premier match du Tournoi des Six Nations. Sans surprise, la charnière Dupont-Ntamack sera de retour pour guider l’attaque tricolore pour la première fois depuis août 2023 et la grave blessure du demi d’ouverture toulousain.

Au centre, Pierre-Louis Barassi serait en bonne position pour être associé à Yoram Moefana. Le retour en club de Nicolas Depoortère confirme cette tendance. Autre changement notable, Jean-Baptiste Gros pourrait être préféré à Cyril Baille, en manque de rythme avec son retour de blessure.

XV DE FRANCE. Dupont-Ntamack enfin réunis, Barassi en pôle au centre : la compo probable des Bleus

Le retour du Top 14

De leur côté, les 20 joueurs relâchés pourront prendre part à la 15ᵉ journée de Top 14 :

Bordeaux et Toulouse par exemple pourront profiter du retour de nombreux éléments pour les réceptions du MHR et du LOU. Lamothe, Jalibert, Lucu, Depoortère, Flament, Aldegheri et Marko Gazzotti seront à disposition de leur staff.

XV DE FRANCE. Polyvalence, audace et efficacité : ce 3/4 est-il l'arme secrète de Galthié pour un banc en 6-2 ?

Après ce week-end de championnat, Fabien Galthié annoncera une nouvelle liste de 42 joueurs pour l’ultime semaine de préparation avant le premier match face au Pays de Galles. L'occasion pour ceux hors groupe d'essayer de forcer la décision ce week-end pour (enfin) intégrer Marcoussis.

La liste des 20 joueurs relâchés :