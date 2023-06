XV DE FRANCE. Haouas écarté et Falatea blessé, le jour de gloire est-il arrivé pour Aldegheri ?

Alors que la concurrence s’effrite pour diverses raisons, le pilier droit toulousain pourrait connaître la Coupe du monde avec le XV de France.

Si Uini Atonio s’avance dans un rôle de titulaire indiscutable, il reste à voir qui seront les deux autres piliers droits qui disputeront la Coupe du monde en septembre 2023. Excellent depuis le début de saison, Dorian Aldegheri a su peaufiner son jeu pour devenir l’un des meilleurs numéros 3 du Top 14. Preuve en est, il n’a plus quitté le rôle de titulaire à Toulouse depuis le 8 octobre dernier (15 titularisations depuis). Seule la dernière journée face au CA Brive a fait office d’exceptions.

RUGBY. TOP 14. Pour jouer, Dorian Aldegheri a menti au Stade ToulousainAu Stade Toulousain, il a profité des quelques pépins physiques de Charlie Faumuina pour se mettre en jambes. Aujourd’hui, le droitier représente un profil solide en mêlée et plus discipliné dans le jeu qu’auparavant. Évidemment, certains axes peuvent encore être améliorés, mais cette première ligne iconique des rouge et noir prend forme en club dans un rôle de sérieux titulaire. D’autant plus, Dorian Aldegheri était titulaire lors du match de légende entre la France et l’Angleterre à Twickenham cet hiver. En parallèle, la situation des différents concurrents paraît être un véritable pont d’or vers de nouvelles sélections.

Où est la concurrence ?

Si l’on en croit le dernier Tournoi des 6 Nations, Mohamed Haouas et Sipili Falatea ont les bonnes grâces du sélectionneur. Néanmoins, la hiérarchie de Fabien Galthié a été chamboulée ces dernières semaines. Dans un premier temps, le pilier montpelliérain a été rattrapé par ses démons. Impliqué dans de graves affaires extra-sportives, le pilier n’est plus dans les plans des Bleus. Il y a quelques jours, Fabien Galthié déclarait ceci en conférence de presse : “Lorsqu’il est sorti de prison, je l’ai appelé, je l’ai écouté et je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné. Il m’a répondu qu’il comprenait. Il m’a répondu qu’il s’excusait auprès des joueurs et auprès du staff.”

RUGBY. Fabien Galthié met de côté Mohamed Haouas pour la Coupe du monde de rugby 2023Devant lui, Sipili Falatea avait pris des airs de parfaites doublures d’Atonio ces derniers mois. Percutant à chaque entrée en jeu, le droitier bordelo-bèglais n’a jamais déçu avec la tunique bleue. Cependant, sa dernière prestation avec l’UBB pourrait lui être dommageable, à cause, d’une vilaine blessure. Lors de la demi-finale entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais, le première ligne est sorti prématurément à cause d’une blessure au genou. Selon les premières informations parues dans L’Équipe, les dégâts pourraient être sérieux et “les nouvelles ne sont pas bonnes”.