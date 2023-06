RUGBY. Fabien Galthié met de côté Mohamed Haouas pour la Coupe du monde de rugby 2023

Récemment condamné pour violences conjugales, Mohamed Haouas a été informé par Fabien Galthié qu’il ne sera pas du Mondial avec le XV de France.

C’était l’une des questions à laquelle Fabien Galthié n’allait pas échapper en conférence de presse. Est-ce que Mohamed Haouas sera présent lors de la Coupe du monde ? La réponse du sélectionneur a été limpide. "C'est très simple. La semaine dernière ou la semaine précédente, lorsqu’il est sorti de prison, je l’ai appelé, je l’ai écouté et je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné. Il m’a répondu qu’il comprenait. Il m’a répondu qu’il s’excusait auprès des joueurs et auprès du staff." Un choix qui ne fait pas sourire le sélectionneur des Bleus. Au début de l’ère Galthié, c’est Mohamed Haouas qui était titulaire. Un ovni comme les aime Fabien Galthié. "Ce n’est pas une bonne nouvelle pour lui et ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous non plus”, affirme l’originaire du Lot via RMC.

L’avenir s’assombri

Déjà en pleine tourmente après son geste envers sa femme, on ne sait pas si Mohamed Haouas remettra les pieds sur une pelouse du Top 14. Dans un premier temps, il a été écarté du groupe de Montpellier. Ensuite, il devait rejoindre Clermont la saison prochaine, mais le club auvergnat a indiqué qu’il ne voulait pas recruter le joueur de 29 ans. Et maintenant, le voilà privé de la Coupe du monde en raison de son comportement intolérable. Par ailleurs, Fabien Galthié a annoncé qu’il a eu besoin de parler avec ses joueurs au propos de cette décision, compliquée tout de même à prendre. “Je n’ai pas sondé mes joueurs, mais j’ai beaucoup parlé avec eux. On a beaucoup parlé, on a eu besoin de parler, a encore révélé le sélectionneur tricolore ce mercredi en marge du rassemblement à Marcoussis. On a eu besoin d’échanger. Je garderai pour nous le contenu, cela reste quand même intime.”