XV DE FRANCE. Haouas à la place de Bamba sur le banc : Le choix de l'expérience pour les Bleus ?

À la surprise générale, le surpuissant Demba Bamba sort du groupe face aux Gallois, remplacé par Momo Haouas, à qui l'on redonne une chance.

Lorsque la question fut posée à Fabien Galthié en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a d'abord tapé en touche : Haouas à la place de Bamba sur le banc face aux Gallois ? "Momo, il est bon et même très bon. Mais on pense à Demba Bamba, qui donne son maximum et qui sera prêt si l'on a besoin de lui." Suffisant pour répondre au pourquoi du comment du retour du Ciste au profit du Lyonnais ? Assurément que non. Au vrai, la présence de Mohamed Haouas sur la feuille de match peut surprendre, tant les entrées de Demba Bamba - dans le sillage d'un banc surpuissant - furent satisfaisantes ces derniers temps. À chaque fois, le cube rhodanien (1m85 pour 121kg) a fait parler ses qualités athlétiques et contribué à offrir une dimension physique exceptionnelle au pack tricolore dans les 30 dernières minutes. On pense notamment à ses entrées face aux Blacks en novembre, ou encore à l'Irlande il y a 3 semaines.

Là, à Cardiff, Galthié et ses ouailles n'auront plus cette option démolition en fin de partie. En effet, la mise au ban de Bamba conjuguée au forfait de dernière minute de Romain Taofifenua (136kg) ont eu raison du banc en 6 - 2 très apprécié par le staff tricolore. Et aux côtés de Cretin ou Flament, c'est donc Momo Haouas qui sera chargé de caler l'axe droit français une fois Atonio sorti. La mêlée ? C'est - sans aucun doute - pour cela que le Montpelliérain gagne sa place sur une rencontre si importante. Moins athlétique et doté d'une poussée moins brute que celle de Bamba, Haouas possède en revanche une science de l'épreuve de force peut-être davantage polie que son alter-ego de 23 piges. "Il enchaîne aussi les matchs avec Montpellier, envoie des signes positifs à ses coéquipiers", poursuit Galthié.

Son histoire de procès digérée et le rythme retrouvé, Haouas remettra donc le maillot bleu ce vendredi, 4 mois après sa dernière apparition sous la tunique frappée du coq. Et si ce n'est que la seconde fois de sa carrière (en 14 sélections) qu'il connaîtra le banc en équipe de France, on imagine que pour lui, l'annonce de la compo' fut le plus beau des cadeaux. Le jour de ses 28 ans.