XV de France. Gaël Fickou donne les raisons de l'hésitation de Brice Dulin en fin de match [VIDÉO]

L'hésitation de Brice Dulin en fin de match a fait réagir. Mais Gaël Fickou donne les vraies raisons de cette hésitation.

Retour sur une action qui a posé beaucoup de questions. En fin de match face à l'Écosse, les Bleus récupèrent un ballon dans leurs 22 mètres. Le temps est écoulé, mais Brice Dulin hésite beaucoup. Il finit par aller au sol et Wayne Barnes accorde une pénalité pour une mauvaise position des soutiens.

De là, beaucoup de questions : pourquoi ne tape-t-il pas ? Voulait-il relancer pour marquer ? N'a-t-il pas vu le temps ? Bien évidemment, personne ne peut en vouloir à Brice Dulin et si l'erreur est humaine, ceux qui lui en veulent prouvent que la bêtise aussi. Invité au Canal Rugby Club et au micro d'Isabelle Ithurburu, le capitaine de la défense des Bleus Gaël Fickou s'est exprimé sur le sujet. Tout d'abord, il revient sur ce Tournoi des 6 Nations et ce goût amer que les joueurs (plus que les supporters) peuvent ressentir : "Je pense qu'il y a de très bonnes choses. Ça va nous faire grandir, mais maintenant on veut arrêter de grandir on veut gagner des titres. C'est notre ambition et il ne faut pas se cacher de ça. Ce tournoi a été long, dur. Donc je pense que maintenant, il faut gagner. On va aller en Australie cet été, si on a la chance d'y être pour la plupart des joueurs. Mais il faut gagner les matchs, il faut continuer à progresser. Je le disais à Thierry (Dusautoir), ce match on ne doit pas le laisser passer, on doit le gagner".

Le goût d'inachevé ne fait pas oublier tous les progrès que ce XV de France a effectué et il faut se rappeler d'où on vient pour savoir où aller. Fickou le note parfaitement, notamment sur les secteurs de jeu défaillants durant ce Tournoi des 6 Nations 2021 : "On est sur une belle progression, il faut continuer comme ça, on a des choses à améliorer. Il y a des secteurs où on doit s'améliorer comme les sorties de camps, en défense on peut monter plus fort. On a montré un autre visage en début de Tournoi et même le Tournoi d'avant, la tournée d'automne, etc. Je pense qu'on peut faire mieux sur ça même si il y a des secteurs où on a progressé, notamment la discipline. Ça nous coûtait cher auparavant".

Concernant ce dernier fait de jeu avec Brice Dulin, Fickou rappelle parfaitement l'importance de la communication sur le terrain. Un joueur, porteur de balle, est responsable du ballon mais ses coéquipiers sont responsables de ce qu'il en fait et de ses choix : "On ne s'en rend pas compte comme ça. Tout le monde va te juger sur ça alors que c'est un mec qui fait un super 6 Nations. En dehors de ça, il y a beaucoup de mecs qui l'appellent sur le terrain pour jouer le ballon parce qu'on veut aller chercher ce titre. On n'a pas conscience sur le terrain mais on ne regarde pas le chrono. S'il tape en touche, peut être qu'il se dit "je leur donne une touche à 5 mètres". On ne le sait pas ça". Gaël Fickou rappelle également que la vraie erreur n'est pas dans la prise de décision, mais dans la conservation du ballon. Dulin décide de garder le ballon, mais il faut être plus précis après : "Là où on doit faire l'effort, c'est qu'on ne doit pas tomber au sol. La semaine dernière, on a gagné une pénalité grâce à ça. On a fait cette erreur en finale d'automne face à l'Angleterre, elle nous a coûté cher. C'est là où il faut progresser, n'importe quel joueur peut faire cette erreur, on ne sait pas s'il faut taper en touche, le temps. Par contre on doit avoir de bonnes positions sur le ruck".

L'intervention de Gaël Fickou :

