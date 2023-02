6 Nations. 15 de France. Gabin Villière finalement forfait face à l'Italie !

Touché à la cheville à l'entraînement, Gabin Villière est forfait pour le premier match du Tournoi, et fait partie des joueurs libérés, ce mercredi.

Si cet article n’est pas le premier du jour que vous lisez sur notre site, vous devez certainement savoir que la cheville de Gabin Villière inquiète encore tout le monde. À la suite d’un plaquage, l’ailier tricolore est apparu une nouvelle fois boitillant, et a même quitté la séance d’entraînement du jour prématurément. Si Midi Olympique constatait simplement les choses en rappelant également que cela ne matérialisait pas le forfait de Villière, une information de RMC Sport vient encore un peu plus compliquer les choses.

15 de France. Jaminet hors du groupe, Villière boitille : la compo probable des Bleus face à l'ItalieEn effet, l’ailier toulonnais souffrirait d’une entorse de la cheville selon ces derniers. La même qui a déjà été touchée deux fois l’année dernière et qui l’a éloigné des terrains pendant de longs mois. Et même si la blessure ne devrait pas être trop grave cette fois, elle l'éloignera a minima des terrains jusqu’à la semaine prochaine et le privera du match face à l’Italie, dimanche. D’autant que le staff tricolore ne comptait prendre aucun risque avec celui qui venait tout juste de réintégrer le groupe France pour la première fois depuis le dernier Tournoi des 6 Nations…