XV de FRANCE. Flament incertain, qui pour remplacer le voltigeur toulousain face aux All Blacks en cas de forfait ?

Touché à la hanche face au Japon et sorti en boitant bas, Thibaud Flament pourrait être forfait face aux All Blacks. Ce qui représenterait un sacré coup dur pour les Bleus.

Ils étaient associés pour la 4ème fois en Bleu. Et pour la 9ème fois en 2024, eux qui font aussi la paire lors des matchs importants du Stade Toulousain. Autrefois rêvé mais rarement réuni, le tandem Flament/Meafou forme aujourd’hui la 2ème ligne de l’équipe de France.

Malheureusement, le voltigeur du Stade Toulousain s’est blessé à l’os iliaque face au Japon, sortant dès la demi-heure de jeu. Et s’il est resté dans le groupe France pour préparer les Blacks, il n’existe que peu de chance de voir Flament pouvoir prétendre à une place de titulaire face à Scott Barrett et consorts, lui qui ne « pouvait du tout plus courir » samedi soir.



Guillard, Roumat ou Woki ?

Dès lors, en cas de forfait, qui aurait les épaules les plus larges pour faire face au défit néo-zélandais, aux côtés d’Emmanuel Meafou ? A ce titre, le jeune lyonnais Mickael Guillard apparaît comme le premier choix en 2ème ligne, hiérarchiquement.

Auteur d’une entrée satisfaisante face au Japon, il a certainement encore gagné du crédit aux yeux du staff des Bleus, qui l’apprécie beaucoup. Mais cela sera-t-il suffisant pour débuter face aux numéros 3 mondiaux, au milieu d’une intensité à laquelle il n’a jamais combattu ?

XV de France. Des blessures et des retours de choix avant l'immense défi des All BlacksL’option de titulariser Taofifenua en 4 pour un attelage 100% 38 tonnes n’en étant pas une et Cameron Woki semblant désormais trop loin dans la hiérarchie pour bousculer tout le monde, on miserait plutôt sur le même coup qu’en 2021 face à ces mêmes All Blacks, de la part de Galthié.



Par là, on entend ainsi faire descendre dans la cage un 3ème ligne. Cette fois pas Cameron Woki, comme ce fut le cas à l’époque où ce même Flament était considéré comme encore un peu tendre, mais plutôt Alexandre Roumat. Qui, s’il semble un peu léger pour occuper le poste dès le coup d’envoi à ce niveau-là (2m02 pour 110kg), à néanmoins pour lui des qualités aériennes et une capacité à trier les ballons uniques en France, devant.

Mais aussi le vécu d’avoir désormais occupé 5 fois le poste en Bleu en 2024, dont 50 minutes face au Japon. En plus de posséder cette connexion avec Many Meafou, qu’il côtoie chaque semaine à Toulouse. Ce qui offrirait alors une place à Charles Ollivon, Paul Bouhehent ou Anthony Jelonch en 3ème ligne, en fonction de ce que cherchera à imposer le staff des Bleus. Ce sur quoi l’entraînement à haute intensité de mercredi devrait nous éclairer…