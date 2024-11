XV de France. Des blessures et des retours de choix avant l'immense défi des All Blacks

Le XV de France s'avance vers l'adversaire le plus prestigieux de cette Tournée d'Automne : la Nouvelle-Zélande. Fabien Galthié doit composer entre blessure et retours importants pour préparer ce match.

Après une victoire nette contre le Japon (52-12), le XV de France s’attaque à un tout autre morceau : les All Blacks. Mais avant même le coup d’envoi, les Bleus doivent déjà jongler avec les pépins physiques et les ajustements de dernière minute.

Thibaud Flament, touché à l’os de la crête iliaque est toujours dans le groupe, mais son état reste incertain. De son côté, le malheureux Théo Attissogbe, victime d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche, est contraint de déclarer forfait. Le staff n’a pas traîné et a fait appel à Cameron Woki pour renforcer le pack.

Woki, suspendu, mais dispo

Vous l'avez vu gratter des ballons comme avec le Racing 92, mais vous l’avez aussi vu sortir du terrain un peu trop tôt lors de son dernier match, après deux cartons jaunes synonymes de rouge. Et pourtant, Woki est bel et bien éligible pour affronter la Nouvelle-Zélande samedi soir. Mais comment ?

La FFR a trouvé la parade. En gros, la non-convocation de Woki pour le match contre le Japon a été comptabilisée comme sa suspension, grâce à une lettre envoyée à la commission de discipline. Résultat : suspension purgée, retour validé. Un tour de passe-passe administratif digne des plus belles feintes de Baptiste Serin.

Le Garrec et Montagne dans la danse

Autre bonne nouvelle pour les Bleus : Nolann Le Garrec, forfait face au Japon en raison d’un bobo au genou, est de retour. Il remplace Baptiste Serin, resté en tribune samedi au Stade de France.

Chez les gros, Régis Montagne est maintenu en tant que quatrième pilier droit, prenant la place de Lenni Nouchi. Une décision logique pour maintenir un pack solide face à l’armada néo-zélandaise.

Un groupe des 42 solide, mais sous pression

Voici donc les 42 prêts à affronter la fureur des All Blacks. Si le match contre le Japon a permis de dérouler tranquillement (peut-être trop, d’ailleurs), ce deuxième test sera un tout autre défi. Il faudra à la fois de la discipline, de la créativité, et un mental d’acier. Mais on connaît les Bleus : quand l’adversité monte, ils répondent souvent présents.

Le rendez-vous est pris : samedi, 21h10 au Stade de France. Ne soyez pas en retard pour ne pas rater le Haka.

