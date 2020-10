XV de France féminin - Quatre matchs au programme sur France TV

On connaît le programme du XV de France féminin pour cet automne. Les Bleues retrouveront les Anglaises pour un double Crunch.

On a beaucoup (trop ?) parlé du XV de France masculin en raison des problèmes entre la Fédération et la Ligue. Mais les hommes ne seront pas les seuls à jouer cet automne. En effet les femmes seront aussi sur le pont avec notamment des matchs du Tournoi des 6 Nations à jouer. Face à l'Ecosse le 25 octobre à Glasgow puis la réception de l'Irlande le 1er novembre. Les Bleues enchaîneront face à l'Angleterre pour un double Crunch qui s'annonce savoureux au Stade des Alpes puis à Londres. Une enceinte qui réussit généralement aux Tricolores. "On a une place de deuxième à aller chercher. Cela nous permet de bien travailler avant d’affronter par deux fois les Anglaises. On a hâte ! On n’a pas pu jouer cet été. On n’a pas pu partir en Nouvelle-Zélande donc on a hâte de disputer enfin un match international", a commenté Annick Hayraud via le site de la FFR.

Pour préparer ces rencontres, le staff pourra notamment compter sur des éléments de France 7 féminin. Un groupe élargi où on compte cinq éléments de Blagnac mais surtout dix joueuses de Montpellier dont Cyrielle Banet, Emeline Gros et Agathe Sochat. C'est le club le plus représenté devant Toulouse (6) de Gaëlle Hermet, Laure Sansus et Camille Boudaud. "On va essayer de se préparer assez rapidement parce qu’on aura peu de temps avant le premier match face à l’Ecosse. Il y a une histoire à terminer. On s’est quittées subitement avec de la frustration de ne pas pouvoir jouer. On a la chance de pouvoir finir cette compétition."

GROUPE FRANCE