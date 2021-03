XV de France. Fabien Galthié défend les finisseurs de l'Angleterre et son coaching

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a commenté la fin de match, notamment son coaching face à l'Angleterre, et aussi défendu les finisseurs.

C'est avec une composition inchangée que le XV de France s'apprête à recevoir le Pays de Galles samedi. "On est globalement très satisfait de la performance de l'équipe. On est aussi très satisfait du potentiel qu'on a identifié et l'enjeu est de l'exploiter au maximum. À Twickenham, nous avons senti énormément de force dans cette équipe. Une semaine après, l'enjeu est de pouvoir encore optimiser tout le talent qui est au coeur de cette équipe." Le staff a fait le choix de la continuité. Tout du moins dans le XV de départ puisqu'on note plusieurs changements chez les finisseurs. "Dans la hiérarchie, Uini (Atonio, Ndlr.), qui était forfait pour le match face à l'Angleterre, est devant Dorian Aldegheri. Cyril Cazeaux s'est blessé à l'entraînement mardi et il est donc forfait pour ce match. Logiquement Swan Rebbadj prend le poste de finisseur en deuxième ligne mais aussi potentiellement en troisième ligne si besoin comme il le fait avec Toulon", a sobrement expliqué Fabien Galthié en conférence de presse. De même que le retour d'Arthur Vincent, qui était titulaire en Irlande et forfait à Twickenham, fait que le banc passe d'une configuration à six avants et deux 3/4 à cinq avants et trois 3/4 puisque Woki n'a pas été retenu. 6 Nations 2021. Romain Jalibert, Alldritt sans cocard : toutes les notes des BleusOn y retrouve une charnière avec Serin et Ntamack et des joueurs polyvalents à plusieurs postes "aptes à intégrer l'équipe à tout moment." Mais auront-ils leur chance ? Certains comme le demi de mêlée toulonnais Baptiste Serin pourraient encore cirer le banc avec le risque de faire naître de la frustration. À ce sujet, le sélectionneur a expliqué que l'échange était constant. "C'est important qu'on partage les retours, notre façon de réfléchir, notre raisonnement, la manière dont on construit l'équipe, on vit le match et donc on prend les décisions que nous assumons totalement. Par rapport à Baptiste, nous partageons tout son ressenti, ses émotions qui peuvent être désagréables." Le technicien n'oublie pas aussi ceux qui sont dans les 31 et qui ne font pas partie de la feuille de match. "Les semaines d'entraînements sont là pour les développer, pour les faire grandir. Nous avons trois/quatre sessions par semaine où ces joueurs-là développent de l'expérience sur des tempos très élevés, mais aussi de l'expérience collective. Ce qui veut dire que nous préparons aussi ces joueurs à être immédiatement performants avec notre équipe. C'est un projet à 80/90 joueurs, puis 42, voire 31, mais nos semaines passées ensemble ne se limitent pas à une composition d'équipe." 6 Nations 2021. La composition du XV de France pour le Pays de GallesSamedi, les finisseurs auront une fois de plus un grand rôle à jouer. Un banc tricolore qui avait été moins performant que son homologue anglais en fin de partie. Fabien Galthié estime néanmoins que ce ne sont pas ces dernières minutes qui ont défini le résultat final malgré l'essai victorieux d'Itoje. "La réalité, c'est qu'à quatre minutes de la fin, nous étions devant au score, nous avions quatre points d'avance sur les Anglais. La réalité également, c'est que notre équipe a 25 ans et 21 sélections en moyenne. C'est une équipe qui développe son expérience collective et son apprentissage. C'est le match dans son ensemble qu'il faut regarder. Et là, on voit qu'il y a des moments où on peut mieux exploiter le scénario, où on peut creuser l'écart avec des situations pour marquer où ne pas prendre de points sur lesquelles nous travaillons pour être plus efficace et performant. Ce n'est pas uniquement la fin du match, c'est aussi tout ce qui se passe avant, les 76 premières minutes dans lesquelles nous avons de quoi faire pour nous améliorer." Il faut espérer que les Bleus ont rapidement tiré les leçons de leurs erreurs.