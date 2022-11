XV de France. Exit Cassis, direction les Landes pour préparer le Tournoi 2023 pour les Bleus

Les Bleus se rendront sur la cote Atlantique en janvier prochain pour préparer le Tournoi 2023. Dans une ville que Cyril Baille, pour l'exemple, connaît bien.

Souvenez-vous : l'an passé pour préparer le Tournoi, les Bleus s'en étaient allés du côté de Cassis et des Bouches-du-Rhône, profitant notamment des installations de la légion étrangère et du club d'Aubagne (Fédérale 3) pour s'entraîner pendant 10 jours sous le soleil de la Méditerrannée. Dans la foulée, les Tricolores réalisaient le Grand Chelem et de fait, l'encadrement tricolore voyait d'un bon oeil l'idée de revenir en 2023 sur les terres sur lesquelles il s'était si bien senti la saison dernière. Selon nos informations, des rendez-vous ont été pris et le team manager du XV de France est même revenu avec ses acolytes repérer les lieux il y a quelques semaines, dans le but de revenir dans le 13 en janvier prochain.

EXCLU RUGBYNISTERE. Le XV de France préparera le Tournoi des 6 Nations 2022 dans la région marseillaise

Sauf que pour un problème de terrain et de budget alloué à la refonte de la pelouse utilisée l'an dernier et peu entretenue depuis, se dit-il, toute l'escouade ne s'y retrouvait pas, niveau logistique. De fait, la solution de repli a été activée et les Bleus prendront donc la direction des Landes et de Capbreton, en début d'année prochaine, comme l'a confirmé Charles Ollivon après le match face au Japon. Une ville située au bord de l'Atlantique que certains garçons du groupe France connaîssent bien, puisqu'elle abrite le très réputé CERS. En espérant qu'elle apporte la même réussite aux Bleus, avant de rejoindre Marcoussis, puis de s'envoler pour l'Italie...