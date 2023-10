XV DE FRANCE. Et si le joueur indispensable aux Bleus, c'était Damian Penaud (et pas Antoine Dupont ) ?

Machine à marquer, Damian Penaud est aujourd'hui un joueur de classe internationale. Nous nous sommes penchés sur les statistiques de ce phénomène.

Briseur de record

Avec quatre essais en seulement deux matchs de Coupe du monde, Damian Penaud est sur la deuxième marche du podium des meilleurs marqueurs de la compétition. Néanmoins, cette année 2023 est la sienne, car il est en tête dans le classement avec 12 réalisations, en seulement 10 matchs !

Alors oui, on ne peut pas dire qu'on est sur une "Penaud dépendance" même s'il marque énormément, c'est plus que l'équipe de France est au service de Penaud. Ses coéquipiers le mettent dans les bonnes conditions, certes, mais le futur bordelais est un finisseur hors pair.

Si Penaud marque face à l'Italie, ou bien que ce dernier marque lors des prochains matchs de l'équipe de France si l'occasion se présente, alors, il dépassera le record de Phillipe Saint-André. En effet, l'ancien sélectionneur des Bleus avait planté 12 essais en 1995, un total jamais dépassé.

En plus de ça, Penaud apprécie jouer contre l'Italie. Ce dernier a marqué deux essais lors des quatre dernières rencontre du XV de France contre la Squadra Azzurra. Pour le moment, son compteur est à 33 essais en Bleu, et seul Vincent Clerc (34) et Serge Blanco (38) peuvent se targuer d'avoir fait mieux !

COUPE DU MONDE. Big Ben, Dupont... Voici notre Top 5 des petits chouchous du public !

Un élément indispensable

Depuis plusieurs saisons désormais, sa place de titulaire est gravée dans le marbre en équipe de France, et l'ancien Clermontois ne déçoit que rarement.

Durant cette édition 2023 de la Coupe du monde, Damian Penaud est le joueur qui a été le plus impliqué dans les essais de son équipe. Il a franchi quatre fois la ligne d’en-but et a délivré trois passes décisives. Au total, il représente à lui tout seul 20% des essais du XV de France, rien que ça !

Pour le moment, Penaud n'est pas rentré totalement dans l'histoire, mais pourrait y accéder dans les semaines à venir. Dans une Coupe du monde, deux Français possèdent le record du nombre d'essais inscrits, en la personne de Vincent Clerc en 2011 et de Jean-Baptiste Lafond, en 1991. Ces deux-là avaient franchi six fois la ligne d'en-but. Imaginons que nos Bleus aillent au bout, difficile de croire que Penaud n'inscrira pas plus de deux essais en quatre matchs...