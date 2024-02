XV de France. Désintox. Galthié sur la sellette ? L'étrange idée venue d'outre-Manche

Fabien Galthié n’est pas menacé à son poste, mais certains médias anglo-saxons ont fait planer le doute après le dernier match du XV de France.

Si vous avez l’habitude de vous rendre sur les médias anglo-saxons pour vous ouvrir à d’autres formes de rugby, votre matinée a dû être ponctuée de questions. En effet, depuis la défaite d’hier, un site anglophone a mis en avant un possible départ de Fabien Galthié. Problème, aucun média français ne relaye une telle information. Alors, les journaux seraient-ils passés à côté du scoop de l’année de notre côté de la Manche ?

Fabien Galthié, sans inquiétude

Après la déconvenue de France - Italie (13-13), nous avons mené notre enquête afin de savoir si le destin du sélectionneur des Bleus était réellement menacé. Réponse : Non, Fabien Galthié ne doit pas s’inquiéter (dans l’immédiat) et on vous explique pourquoi !

À titre d’exemple, le média rugbystique référence du monde anglo-saxon Rugby Pass publiait un article baptisé : “Fabien Galthié risque d'être licencié avant la fin des Six Nations” (“Fabien Galthié faces sack before end of the Six Nations”), ce dimanche soir. Sans guillemets ou autre élément de titre, l'idée d'une affirmation factuelle parait alors légitime. Leur source ? Bernard Jackman, consultant pour la télévision et radio irlandaise RTE.

Ancien international irlandais, il est un spécialiste reconnu du rugby français en outre-Manche. Pour cause, il a fait partie du staff du FC Grenoble de 2011 à 2017. Ainsi, ce dernier aurait déclaré : “Je serais surpris que Fabien Galthié soit là à la fin des Six Nations.”

Contacté, Bernard Jackman nous assure que ses propos ont été sortis de leur contexte. En réalité, il expliquait que “Fabien Galthié serait frustré de lui-même”, selon lui. Il affirme qu'il ne voulait dire à aucun moment que le sélectionneur “pourrait être viré” prochainement.

Un XV de France en difficulté

En complément, nous lui avons demandé de développer sa pensée autour du XV de France. Il nous explique que les Bleus sont une équipe “talentueuse”. Le plan de Fabien Galthié s’étend “sur 5 ans et c’est un projet sur le long terme”, différent de celui qui peut être observé en Irlande.

Bernard Jackman explique que le projet irlandais est incomparable pour deux raisons. Premièrement, les Celtes “gagnent leurs rencontres”, ce qui est toujours plus simple pour construire quelque chose. Ensuite, Andy Farrell “va connaître une pause d’un an avec l’Irlande pour se consacrer aux Lions britanniques et irlandais”. Ainsi, le manager irlandais connaît une dynamique différente de celle de son homologue français.

