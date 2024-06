XV de FRANCE. Couilloud, Jauneau, Serin : 3 hommes en forme mais quel 9 pour l’Argentine ?

Joueurs à la relance en Bleu ou débutant ultra-prometteur, comment les 3 demi de mêlées tricolores se partageront-ils le temps de jeu durant la tournée ?

Ils sont donc 3. Trois élus du clan des Baptiste pour une vraie chance à saisir, quand on sait le réservoir gigantesque que possède la France à ce poste si charnière de demi de mêlée. Heureusement pour eux, maitre Dupont évidemment sera laissé au repos pour préparer les JO, Maxime Lucu est concerné par la finale du Top 14 et Nolann Le Garrec, brillant détenteur du poste en fin du dernier Tournoi, est blessé.

RUGBY. Toulouse sans Baille et Lebel mais avec Dupont, Ntamack, Cros et Ramos pour la finale du Top 14 !Ainsi, les 3 catalyseurs de leur club seront bien présents en Argentine : Baptiste Couilloud, auteur de 17 essais en 22 matchs de Top 14 cette saison et qui a porté le LOU à bout de bras en 2024. Baptiste Jauneau, le prodige de l’ASM, qui a permis au club jaunard d’entrevoir une fin d’exercice à enjeu. Et enfin, Baptiste Serin, tout récent trentenaire et qui transfigure le RCT lorsqu’il joue.

Malgré la saison insipide du LOU, comment Baptiste Couilloud a-t-il marqué l’histoire du Top 14 ?Lequel débutera le premier test face aux Pumas, samedi 6 juin ? En 2021, en Australie, on se souvient que Baptiste Couilloud avait eu cette opportunité avant de ne plus lâcher le maillot lors des trois tests. Cette fois, on sait qu’à minima une rotation aura lieu pour les test-matchs non-officiels du milieu de semaine face à l’Uruguay (10 juillet).

Serin en pole ?

Mais qui a la pole pour ce premier test chez les buveurs de maté ? Difficile à dire, pour l’heure. Ce qui est sûr, c’est qu’avec des profils différents, les trois méritent d’avoir leur chance. Peut-être une fois chacun, avec le match de semaine réservé au plus jeune d’entre eux, Baptiste Jauneau, 20 ans à peine ?

L’enfant d’Ogeu et sa présence "duponesque" autour des rucks a largement de quoi prétendre à une titularisation face au pack argentin, aussi. Même s’il est le seul à ne pas avoir participé à l’opposition face à la Roumanie samedi dernier, la faute à un mollet récalcitrant…

RUGBY. ''Il a le même potentiel physique, technique'', le prometteur Jauneau comparé au maestro DupontSi l’on aurait pu penser Baptiste Couilloud, si puncheur et leader avec Lyon, tenir la faveur des pronostics pour la rencontre à Mendoza, c’est finalement Baptiste Serin qui débutait "l’entraînement dirigé" face aux Chênes à Marcoussis, il y a quatre jours. Un indicateur de ce qui pourrait se tramer en vue du premier match de la tournée, prévu dans 10 jours ? Probablement…



Le blondinet a probablement joué le meilleur rugby de sa carrière chaque week-end cette saison, avec Toulon, et son profil plus proche de celui d’un Maxime Lucu - qui plait tant au staff tricolore - pourrait lui être favorable. Même si rien n’est encore acté. Si ce n’est que le numéro 9 des Bleus face aux Argentins s’appellera Baptiste.