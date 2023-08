XV DE FRANCE. COMPO. Les Bleus avec l’artillerie lourde pour défier l’Australie

Ce dimanche, le XV de France affronte l'Australie pour son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Découvrez la composition des Bleus.

On y est. Environ deux mois après le début de la préparation du XV de France pour la Coupe du Monde, les Bleus s'apprêtent à disputer leur dernier match face à l'Australie. Une rencontre qui va servir de test grandeur nature, avant que Dupont et les siens se dressent face aux All Blacks en ouverture du Mondial. Pour ce faire, Fabien Galthié et son staff ont aligné une équipe qui devrait se rapprocher de celle qui débutera la compétition. Dupont, Alldritt, Ramos, Flament... Tous seront titulaires ce dimanche, face aux Wallabies.

XV DE FRANCE. Gailleton, Dulin… Quels joueurs retourneront dans leur club ce week-end ?Matthieu Jalibert occupera le poste d'ouvreur, là où Penaud et Villière seront titulaires aux ailes. Thomas Ramos reprend son numéro 15, tandis que son coéquipier en club Jaminet sera sur le banc. Antoine Hastoy, lui, n'est pas retenu pour cette rencontre.

XV DE FRANCE 1 Gros 2 Marchand 3 Atonio 4 Flament 5 Willemse 6 Cros 8 Alldritt 7 Ollivon 9 Dupont 10 Jalibert 11 Villière 12 Danty 13 Fickou 14 Penaud 15 Ramos 16 Mauvaka 17 S. Taofifenua 18 Aldegheri 19 R. Taofifenua



20 Woki 21 Boudehent 22 Couilloud 23 Jaminet

Un banc en 6-2, Wardi ménagé

Si pendant un temps, l'on pensait que Fabien Galthié allait opter pour un banc en 5-3, celui-ci reste sur du classique, avec 6 avants chez les finisseurs. Une manière de donner du temps de jeu à Romain Taofifenua, de retour de blessure. En revanche, Bielle-Biarrey lui, n'a pas été retenu. Sur le banc, l'on observe également la présence de Paul Boudehent. Un choix qui permet de faire souffler Sekou Macalou, qui avait pris part aux 3 dernières rencontres.

En parlant du banc, l'on retrouve le Lyonnais Sébastien Taofifenua, qui va connaître sa troisième sélection avec les Bleus malgré son statut de réserviste. D'ailleurs, celui-ci est le seul joueur non-retenu pour le Mondial à prendre part à ce match. Un choix dicté par la blessure de Cyril Baille, qui, par extension, pousse le staff tricolore à préserver Reda Wardi, nouveau titulaire au poste.

COUPE DU MONDE. De retour dans les 33, quel statut pour Anthony Jelonch avec le XV de France ?