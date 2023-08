RUGBY. Comment le staff du XV de France utilise les joueurs blessés durant les entraînements ?

Que chacun ne soit pas lui mais aussi moins que lui, capable de s’oublier pour que vive le collectif. De s’oublier, de s’effacer ou au moins se mettre à son service. Une somme d’ego ne sera jamais qu’une somme d’ego. Que chacun s’aime moins que le collectif. Que chacun ait confiance en le groupe davantage encore qu’en lui-même. Voilà le secret des grandes équipes.



Là, le staff des Bleus cherche aussi à maintenir une certaine émulation même auprès des joueurs blessés. L'entraîneur de la touche de compléter autour de l'exemple du flanker aux 20 sélections : "François Cros ne peut pas travailler sur le terrain mais il peut travailler beaucoup d’autres choses. Le fait de garder l’ensemble du groupe va nous permettre de travailler un peu différemment sur la fin de semaine". En d'autres termes, le staff utilisera ce temps pour transmettre auxdits joueurs de précieux conseils collectifs et individuels, et les faire bosser aussi plus précisément sur les futurs adversaires des Bleus. "Je vais aussi intégrer de la stratégie sur les adversaires que l’on aura à la Coupe du monde."