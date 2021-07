XV de France. Ces cruelles fins de matchs qui ont coûté la victoire aux Bleus

Ce n'est pas la première fois que les Bleus perdent un match dans les derniers instants. Depuis deux ans, cela est même devenu monnaie courante. Un mal chronique à effacer au plus vite.

Le XV de France s'est donc incliné contre l'Australie sur la pelouse du Suncorp Stadium de Brisbane (23-21). Un revers d'autant plus rageant que la bande à Fabien Galthié tenait un succès de prestige jusque dans les derniers instants de la partie et un ballon inexplicablement cafouillé. Pourtant, ces défaites dans les ultimes secondes, les Bleus en sont coutumiers du fait notamment lors de ces deux dernières années et encore plus depuis le début du mandat Galthié. Des maux qu'il faudra vite gommer dans l'avenir. Retour sur ces rencontres.

La France entame son Tournoi des 6 Nations 2019. Jacques Brunel est alors sélectionneur du XV de France. Pour la première sélection de Romain Ntamack, les Bleus vont réaliser une très bonne première mi-temps, terminée sur un score de 16-0 à la pause. Avant de totalement se liquéfier en seconde période et voir leur avance fondre comme neige au soleil. Le calice jusqu'à la lie lorsque George North intercepte à sept minutes du terme, cette passe hasardeuse de Vahaamahina pour offrir la victoire aux Gallois qui décrocheront le Grand Chelem quelques semaines plus tard.

20/10/2019 : Pays de Galles-France (20-19)

Nous sommes en quart de finale de la Coupe du Monde 2019. Les Français ont terminé deuxièmes de leur poule, mais ne se sont pour autant pas montrés ultra rassurants. Le dernier match face aux Anglais a été annulé après que le typhon Hagibis ait frappé le Japon. Vous l'aurez compris, notre équipe nationale ne s'avance pas dans la peau du favori lorsque le Pays de Galles se dresse face à elle. Et pourtant, les Bleus vont réaliser une première période de haut vol, menant 19-10 en inscrivant trois essais notamment. La seconde période virera au cauchemar entre le carton rouge adressé à Vahaamahina et cet essai à cinq minutes du terme inscrit par Moriarty. La France s'incline 20-19, aux portes des demi-finales. Une défaite rageante, tant les Bleus semblaient supérieurs.

Fabien Galthié a pris les rênes en début d'année 2020. Une France remaniée à la suite de l'accord FFR-LNR se rend donc à Twickenham pour y défier l'Angleterre, en finale d'Autumn Nations Cup. Décomplexée, la jeune garde française va faire plus que tenir tête aux coéquipiers de Maro Itoje puisque par un essai de Brice Dulin et la botte de Matthieu Jalibert puis Louis Carbonel, elle va mener 19-12 jusque dans les tous derniers instants du match. Ajoutez à cela, un Owen Farrell à la mire déréglée et on pense alors la France se dirigeait vers une victoire en terre anglaise. Pourtant, les Bleus vont craquer à une minute du trille final de monsieur Brace, sur un ballon porté rondement mené des Anglais qui verra Luke Cowan-Dickie plonger en Terre promise. Farrell ajuste la transformation et les deux équipes se disputeront la victoire en prolongations. Et à la fin, ce sont les Anglais qui gagnent. Après un échec, Owen Farrell offre la victoire aux siens en seconde période (22-19). Cruel.

13/03/2021 : Angleterre-France (23-20)

Là encore, la France va se faire piéger en fin de match par le rival anglais lors du précédent Tournoi des 6 Nations. Les Bleus touchés par la Covid, se rendent donc outre-Manche forts de certitudes après deux succès en Italie et Irlande. L'Angleterre de son côté a réalisé un début de Tournoi chaotique marqué par une défaite à la piaule contre l'Écosse et une lourde défaite au Pays de Galles. Entre temps la victoire face à l'Italie n'a pas suffi à atténuer la gronde du public anglais. Les deux formations nous offrent une première période d'une intensité folle. Les Bleus après un mois sans jouer marquent le pas en fin de rencontre. Ils sont devant (16-20) mais encaissent un essai par Maro Itoje à la 77e minute. Score final 23-20. Une nouvelle fois frustrant.

26/03/2021 : France-Écosse (23-27)

La France peut remporter le Tournoi si elle bat l'Écosse par 20 point d'écarts et en décrochant le point de bonus offensif. Les partenaires de Charles Ollivon vont vite se rendre à l'évidence. Gagner face à cette équipe d'Écosse, séduisante et accrocheuse serait déjà une belle performance. La France mène alors 23 à 20 lorsque l'Écosse jette toutes ses dernières forces dans la bataille. Un grattage salvateur permet aux Français de l'emporter pense-t-on alors. Brice Dulin hérite de la gonfle, mais tergiverse. Au lieu de dégager en touche, il se fait ''croquer'' puis pénaliser au sol. Dans une séquence de conservation impressionnante sous le déluge de Saint-Denis, le XV du Chardon trouve la faille à la 85e minute par Duhan van der Merwe (23-27).

07/07/2021 : Australie-France (23-21)

Est-il vraiment nécessaire de rappeler dans les grandes lignes ce qu'il s'est passé il n'y a pas plus tard qu'un jour sur la pelouse du Suncorp Stadium ? Encore une fois amoindrie, l'équipe de France fait mieux que tenir tête à l'Australie. Devant au score durant l'intégralité de la rencontre, les Tricolores vont céder de manière totalement lunaire alors que la rencontre était terminée. Sur une touche cafouillée, Iribaren puis Jaminet ne taperont pas en touche. Résultat ? Un ballon récupéré par les Australiens et après d'interminables temps de jeu, une pénalité sous les poteaux. Lolesio profite de l'aubaine. 23-21. Dur apprentissage.

On aurait également pu citer cette boulette d'Antoine Dupont à la 79e minute lors du Tournoi 2019 qui a offert un bonus défensif décisif à l'Angleterre dans la quête de celui-ci. Mais, il s'agissait là d'une victoire. Bref, vous l'aurez compris, les Bleus ont du mal à gérer ces fins de match à haute tension. Excepté une victoire sur le fil face au Pays de Galles lors du précédent Tournoi, la pièce tombe généralement du mauvais côté. Il faudra changer cela pour être compétitif à l'avenir.