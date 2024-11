XV de FRANCE. Ce secteur de jeu inattendu où Antoine Dupont impressionne le plus ses coéquipiers

Redoutable offensivement, génie stratégique et doté d’un pied hors-normes en sortie de camp, Antoine Dupont n’en reste pas moins un formidable défenseur.

Certes, ce n’est pas la vocation même de son poste de demi de mêlée. Mais puisque Antoine Dupont sait toujours sortir des sentiers battus, le voici remarquable dans l’exercice. Et ce, depuis toujours.

Mais ses qualités défensives ne sont pourtant pas les plus mises en avant, alors qu’elles parviennent pourtant encore à surprendre certains de ceux qui le croisent, souvent ou moins souvent. "On ne pense pas forcément à lui dans ce registre-là, mais Antoine Dupont, quand il a des plaquages décisifs à réaliser, il les réalise à chaque fois. Il nous a sauvés plusieurs fois au bord de la ligne, notamment en équipe de France", répondait ainsi Francois Cros quand on lui demande son top 3 des meilleurs plaqueurs du monde.

VIDEO. TOP 14. Stade Toulousain. La décision forte d'Antoine Dupont concernant son avenirPointait-il du doigt son sauvetage exceptionnel sur Mack Hansen face à l’Irlande, lors du Tournoi des Six Nations 2023 ? Probablement. Mais la faucheuse du Stade Toulousain a certainement en tête les nombreuses actions défensives remuantes de son capitaine face à l’Ecosse en 2022 ou encore, face à l’Angleterre lors de ce même Tournoi, où il avait réalisé 15 plaquages. Record du poste dans la compétition.

Dans le même sens, nous revient également en tête cette phrase évocatrice de Fabien Galthié pour présenter son prodige à Didier Deschamps, à Monaco, durant la préparation au Mondial 2023 : "Lui, c’est mon meilleur défenseur. Il a un taux de réussite au plaquage meilleur que les 3èmes lignes."

RUGBY. VIDÉO. Enragé, Dupont se dédouble avec 3 plaquages en 7 secondes pour sauver ToulouseRedoutable dans le second rideau, très efficace pour couper les extérieurs (c’est pour cela qu’il intervient souvent dans la ligne en équipe de France) et dur sur l’homme grâce à sa robustesse (1m74 pour 85kg) et son appétence pour l’exercice, Dupont est probablement le meilleur défenseur de la planète à son poste, en effet.

Le signe ultime de la palette ultra-complète de la boule de muscles des Bleus, qui a - qui plus est - parfait son jeu au sol et sa défense debout lors de son passage à 7 cette année. Bref, y’a-t-il vraiment quelque chose que Toto ne sache pas faire ?

Cros plébiscite Ahki et Meafou également

Notez que pour compléter son top 3, François Cros n’est pas allé voir trop loin et est resté du côté du Stade Toulousain : Pita Ahki, "assez démoniaque au milieu de terrain" et Emmanuel Meafou, auteur "de gros plaquages offensifs", à l’image du dernier en date sur son ancien coéquipier Selevasio Tolofua face à Toulon, récemment. Les Toulousains seraient-ils chauvins ?