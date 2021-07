XIII. La Nouvelle-Zélande et l’Australie refusent de participer à la prochaine Coupe du Monde

C’est un véritable coup de tonnerre dans le monde du Rugby à XIII. L’Australie, championne du monde en titre et la Nouvelle-Zélande ont déclaré qu’ils ne feraient pas le déplacement pour la prochaine Coupe du Monde de Rugby à XIII. Cette édition doit se dérouler en Angleterre entre le 23 octobre et le 27 novembre 2021. La décision fait suite à des menaces, désormais mises à exécution, devenues régulières de la part des deux fédérations de se retirer de la compétition pour cause sanitaire si aucun report n’était établi. Les organisateurs de la Rugby League World Cup ont déclaré dans un communiqué officiel que le retrait des Australiens et des Néo-Zélandais était « décevant ».

RLWC2021 note the disappointing statement made by the ARLC and NZRL which may have wide ranging implications for international Rugby League. RLWC2021 were informed at very short notice and will continue discussions with all stakeholders to agree on the best way forward. pic.twitter.com/Qa4UcalL6W