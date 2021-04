XIII. 85 plaquages en un match, le record de Danny Houghton

Le record de plaquage en un match a été pulvérisé à XIII. 85 plaquages en 90 minutes sans respirer.

Il y a un an et demi, on vous parlait du record de plaquage du seconde ligne Jonny Gray. De 2010 à 2020, le géant écossais n'a raté qu'un pourcent de ses plaquages selon Opta. Soit 13 plaquages sur 1006 effectués. Un amoureux du travail bien fait.

Pro 14 - En 10 ans, Jonny Gray n'a raté qu'un pourcent de ses plaquages !

Mais au rugby à XIII, un nouveau record a été battu, et ce, de belle manière. Le talonneur Danny Houghton de Hull FC a mis tout le monde d'accord avec un record de 85 plaquages en 90 minutes. Oui, 90 minutes. Face à Warrington, il a réussi ses 85 plaquages soit l'équivalent de 0,94 plaquage par minute. Si une prolongation de 10 minutes lui a permis d'augmenter son nombre de plaquages, c'est la réussite parfaite qui en fait un record encore plus époustouflant. Morgan Smithies, des Wigan Warriors, détenait l'ancien record avec 72 plaquages en 80 minutes.

Wow 🤯



Danny Houghton made a colossal 85 tackles during @hullfcofficial match against @WarringtonRLFC yesterday 💪#SuperLeague pic.twitter.com/pvvVHejtjq — Betfred Super League (@SuperLeague) April 19, 2021

Le match entre Hull FC et Warrington s'est soldé par un match nul (14-14), mais avec un Houghton heureux et fier du devoir accompli.