WTF - Sur fond de Tour de France, le MHR et le CO lancent les hostilités sur Twitter

Les community manager de Montpellier et Castres se sont livrés à une belle joute verbale sur Twitter ce jeudi. Préparée ou non, ils nous ont régalés.

Il n'y a pas que les joueurs qui ont hâte de reprendre. Du côté des community manager de Montpellier et de Castres, on commence aussi à trouver le temps le long. Ce jeudi, ils se sont livrés à une belle joute verbale sur Twitter. Le tout, sur fond de Tour de France. On ne sait pas si ça avait été préparé mais les piques ont fusé avec une très belle répartie de part et d'autre. Chacun usant du GIF avec talent pour répondre à l'autre. De quoi faire monter la sauce avant le match entre ces deux clubs prévu le 3 octobre à Castres.

⏳ J-1 ...

Demain, le MHR se remet en selle au GGL Stadium !

Après six mois de sommeil, il faut dire que le rugby commençait à nous manquer. (Même toi @CastresRugby) #TEAMMHR pic.twitter.com/fdClJ4OAhl — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) August 20, 2020

Ah tiens ! Comment vont nos pompes à vélo préférées ? 🥰 pic.twitter.com/lcIA86GP41 — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) August 20, 2020

On n’a pas bougé depuis : toujours devant vous dans le peloton ! 😇



Tout va bien dans l’Aveyron ? pic.twitter.com/tkTBIDYN3r — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) August 20, 2020