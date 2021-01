WTF - Pour leur premier match à l'échelon inférieur, les Saracens s'inclinent d'un point contre Ealing !

En avant goût de ce que sera la saison de Championship, les Saracens sont tombés 27 à 26 contre leur principal rival, les Ealing Trailfingers. Malgré Vunipola.

Qui a dit que les Saracens étaient déjà assurés de remonter en Premiership ? Ce samedi, en vue de préparer la Calcutta Cup, les hommes de Marc McCall affrontaient leur principal opposant pour le titre en Championship, les Ealing Trailfingers. Et chez les troupes de la banlieue-Est de la cité londonienne - tenues par un mécène très ambitieux -, les triples champions d'Europe ont reçu une vive piqûre de rappel de ce que pourrait être leur aventure en deuxième division. Dans le cadre de la Ealing Trailfingers Cup, les Sarries se sont en effet inclinés d'un petit point 27 à 26, au terme d'un match où ils ont été pris à la gorge par l'outsider local.

Emmenés par Billy Vunipola et Duncan Taylor notamment, cela n'a pas suffit pour renverser les partenaires de l'ancien joueur de Leicester, Guy Thompson. Pourtant, le numéro 8 de l'Angleterre a été très investi pour guider ses partenaires selon les dires de son entraîneur, et a produit de gros dégâts dans la défense des Verts et Blancs grâce à sa puissance. Mais comme disait Alfred de Musset, peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse... Portés par un trois-quart très prometteur nommé Angus Kernohan et très forts sur les ballons portés, les locaux se sont accrochés pour finalement l'emporter grâce à un essai dans les dix dernières minutes.

Néanmoins pas de panique pour les Saracens : ce n'était qu'un tour de chauffe lors duquel il leur manquait les vedettes George, Itoje, Rhodes, Farrell, Daly, Goode, etc. Et nul doute que lors des matchs couperets (probablement une finale face à Ealing), la ribambelle de stars sera alignée...