WORLD RUGBY. Qui sont les gagnants et les perdants du classement mondial en 2021 ?

Les Springboks sont toujours sur le toit du monde alors que le XV de France a reculé depuis le début de l’année 2021.

Si l’année 2020 avait été ponctuée par la pandémie de Covid, la saison internationale 2021 a pu suivre un rythme à peu près normal. Pour certains, c’est même un cycle qui se boucle de la même manière qu’il a commencé. C’est le cas des champions du Monde sud-africains qui sont toujours premiers au Classement World Rugby. Ils l’étaient déjà au 01 janvier de cette année. Pour fêter la fin du calendrier, petite sélection des éléments à retenir sur les dernières évolutions du tableau des scores World Rugby.

Qui va à la chasse…

Bien qu’elle finisse l’année seconde au classement, la Nouvelle-Zélande a gagné du terrain sur son rival africain. En effet, s’ils étaient nettement distancés par les Springboks en début d’année, désormais la donne a changé. Moins de deux points séparent désormais les coéquipiers de Siya Kolisi à ceux de Sam Cane. Une donnée qui pourrait changer d’ici le prochain affrontement entre les deux camps. La Nouvelle-Zélande n’ayant, comme beaucoup, toujours pas officialisé son potentiel adversaire de la prochaine tournée estivale. RUGBY. Antoine Dupont dans le XV de l'année de World Rugby !

En Europe, certaines équipes jouent les bons coups et grappillent quelques points à leurs opposants. C’est le cas notamment de l’Irlande qui enchaîne après de courtes défaites contre la France et les Gallois en début d’année. Aujourd’hui les hommes d’Andy Farrell sont à huit victoires d’affilée et sont remontés à la quatrième place du classement. Une remontée similaire du côté du Pays de Galles, mais pas à la même échelle. Les hommes en tuniques rouges ont, eux aussi, gagné quelques points au classement, malgré tout l’actuel champion du Tournoi des Six Nations occupe une bien triste huitième place. Ils observent 6 points de retard sur l’Angleterre, première nation européenne.

… perd sa place !

La nation de sa Majesté, bien qu’elle soit troisième, se contentera d’une année 2021 où la rose a perdu quelques-unes de ses épines. Les coéquipiers d’Owen Farrell avaient commencé l’exercice comme dauphin international. À la suite d’un tournoi des Six Nations décevant et sans réelle tournée d’été -Lions Britanniques obligent- les Anglais ne sont jamais vraiment passés à la vitesse supérieure cette année. La victoire (critiquée) face aux Springboks en fin d’année pourrait peut-être leur permettre d’inverser la donne. Prochaine étape pour l’Angleterre : convaincre lors du prochain 6 Nations pour se mettre en confiance avant un test face aux All Blacks dans 11 mois. Écosse, Australie... les adversaires des Bleus pour préparer le Mondial 2023 sont connus !

La France est quant à elle rassurée d’avoir retrouvé son jeu. Téméraire et ambitieux, le XV de France a charmé les observateurs du monde entier en 2021. La preuve étant que certains médias étrangers qualifient nos Bleus de “favoris à la Coupe du Monde 2023”. Pourtant, ils ont bien perdu une place au classement World Rugby cette année. Ils sont actuellement cinquièmes. Ceux nommés depuis Marcoussis ont échangé leur place avec l’Irlande cette année. Deux facteurs sont majoritairement en cause dans cette équation. Dans un premier temps, la défaite de fin de Tournoi face à l’Ecosse au Stade de France. Une performance qui aura coûté le titre et des points à Brice Dulin et ses coéquipiers. Pour finir, c’est la tournée historique en Australie qui aura mis du plomb dans l’aile à l’évaluation de fin d’année des Français. Personne ne leur reprochera, au contraire, leur performance sur les deux défaites australes. Cependant, le “ranking” ne fait pas dans les sentiments et prend seulement en compte le résultat. Pour améliorer ce dernier, la France aura sûrement à cœur de faire un Tournoi des 6 Nations réussi, lui amenant peut-être son premier titre sous l’ère Galthié. Pour rappel, en remportant la dernière édition, les Gallois avaient récolté environ 4 points sur le tableau. Si les Bleus font de même, ils pourraient être le dauphin des Springboks d'ici à la moitié du printemps.