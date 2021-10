World Rugby autorise les joueurs à porter des collants ou des leggings à tous les niveaux

Après les casques, les mitaines, les lunettes, les protège-cheville, les shorts cyclistes et les épaulières place aux collants et aux leggings. "Les joueurs de rugby de tous niveaux pourront porter des collants ou des leggings pour les matchs après la décision du Comité exécutif de World Rugby d'approuver un amendement aux règles du jeu avec effet immédiat." Dans un communiqué, la fédération internationale a en effet autorisé les pratiquants masculins à recouvrir leurs jambes comme peuvent le faire les femmes. Ni voyez pas un souci esthétique, mais une réponse à la multiplication des surfaces artificielles. Si elles ont joué un rôle dans le développement de l'accessibilité et de la participation au rugby, elles peuvent aussi occasionner des blessures. "Dans la mesure où certains joueurs sont sensibles aux effets abrasifs des frottements sur les surfaces artificielles, cette décision donne aux joueurs la possibilité de porter des collants ou des leggings à titre préventif, ce qui optimise l'accès au jeu."

World Rugby has approved the use of leggings or tights at all levels of the game 🏉 #Rugby #WorldRugby pic.twitter.com/AvgxorQ9Rq