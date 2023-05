Vos Matchs de Rugby USAP/Toulouse et MHR/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fin de saison à suspense en Top 14 avec une 25e journée qui pourrait décider du sort de plusieurs clubs en haut du classement mais aussi en bas.

Avant-dernière journée de Top 14, et rien n'est encore fait pour le maintien et la qualification. Toulouse ne possède qu'un point d'avance sur le Stade Rochelais. Les deux formations en forme cette saison devraient terminer aux deux premières places sauf cataclysme. En revanche, rien n'est fait en ce qui concerne les quatre places suivantes. Bayonne, 8e, peut toujours croire à la qualification dans le top 6. Tandis que Toulon est en embuscade. On jouera d'ailleurs un Racing 92/RCT passionnant sur le pré et sur le plan comptable. Parmi les prétendants aux phases finales, Lyon et Paris s'affrontent également. Les Lyonnais sont à quatre longueurs des Parisiens. Mais aussi sous la menace des Toulonnais et des Bordelais. Une fin de saison à suspense ! Du côté de la Pro D2, on jouera les barrages avec des chocs entre Nevers et Vannes puis Mont-de-Marsan et Agen. Qui rejoindra Oyonnax et Grenoble en demies ?

Top 14 - 25e journée :

Samedi 13 mai

Dimanche 14 mai

Paris vs Lyon à 21h05 sur Canal +

Vendredi 11 mai

Nevers vs Vannes à 21h sur Canal + Sport

Vendredi 12 mai