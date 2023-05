Vos Matchs de Rugby Toulouse/UBB et Toulon/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retour du Top 14 après les demi-finales européennes. Toulouse reçoit l'UBB tandis que la Rochelle ira à Toulon. Retrouvez le programme TV de la semaine.

Il n'y a plus que deux équipes du Top 14 en lice en Champions Cup et en Challenge Cup. Le Stade Rochelais et Toulon joueront le titre à la fin du mois de mai. Ce qui veut dire que toutes les autres formations de l'élite sont focalisées sur le championnat à l'occasion de cette 24e journée. A commencer par Toulouse qui reçoit l'UBB dimanche soir. Un match qui, on le rappelle, sera diffusé en clair sur C8. Les hommes de Mola sont sous la menace de la Rochelle pour la première place. Mais ils ont assez d'avance sur les autres poursuivants. Les Rochelais iront d'ailleurs défier les Toulonnais samedi soir. Dans quel état d'esprit seront les joueurs après leur qualification ? En Pro D2, le grand moment est arrivé. On joue la 30e journée et on ne sait toujours pas qui terminera à la deuxième place et qui sera relégué avec Massy. Carcassonne peut encore sauver sa peau malgré sa 15e. En effet, l'USC reçoit Aix-en-Provence tandis que le SA XV va à Oyonnax. Le leader est qualifié depuis longtemps et possède une énorme avance. Cette 30e journée s'annonce passionnante !

Top 14 - 24e journée :

Samedi 6 mai

Dimanche 7 mai

Toulouse vs UBB à 21h05 sur C8 ⏩ prenez vos billets au stade Ernest Wallon

Vendredi 5 mai