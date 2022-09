Vos Matchs de Rugby Toulouse/Racing 92 et All Blacks/Australie à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce samedi en Top 14, le Racing 92 défie Toulouse tandis que l'Australie voudra priver la Nouvelle-Zélande d'une victoire dans le Rugby Championship.

Fin du Rugby Championship ce samedi avec le match retour entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Après la polémique entourant la fin du match aller, les Australiens auront à coeur de prendre leur revanche avec l'espoir de priver les All Blacks du titre. Choc en Pro D2 avec la venue du leader montois à Montauban. Un revers, et Grenoble pourrait en profiter pour prendre la première place en cas de succès face à Aurillac. En Top 14, Toulouse, battu à Pau, voudra l'emporter face au Racing 92 dans un choc aux allures de phases finales. Solide affiche au Michelin entre les Rochelais, toujours invaincus, et l'ASM qui ne doit pas laisser de points en route en ce début d'exercice.

Rugby Championship - 6e journée :

Samedi 24 septembre