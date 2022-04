Vos matchs de rugby Toulon/Toulouse et Pays de Galles/France à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Découvrez le programme télé rugby de la semaine avec du Top 14 et le match Toulon/Toulouse mais aussi la Pro D2 avec Colomiers vs Mont-de-Marsan.

Après la Coupe d'Europe, place au Top 14. On approche de la fin de la saison régulière et rien n'est encore fait pour les places qualificatives. Ce week-end, des clubs comme Toulon et Toulouse s'affrontent. Le classement pourrait évoluer selon les résultats du week-end. Ce sera aussi le cas en Pro D2 où Bayonne est plus que jamais sous la menace d'Oyonnax pour la deuxième place. Nul doute que les stades seront pleins alors que la course au point est lancée. Notez qu'on retrouve aussi le XV de France féminin du côté du Pays de Galles dans le cadre de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations.

Pro D2 - 27e journée :

Jeudi 21 avril

Bayonne vs Vannes à 20h45 sur Canal + Sport prenez vos billets au stade Jean Dauger

Vendredi 22 avril

Samedi 23 avril

Dimanche 24 avril

Montpellier vs UBB à 21H05 sur Canal + prenez vos billets au GGL Stadium

6 Nations Féminin - 4e journée :

Vendredi 22 avril

Pays de Galles vs France à 21H sur France 3

Vendredi 22 avril

Bristol vs Gloucester à 20H45 sur RugbyZone.TV

Samedi 23 avril

Harlesquins vs Leicester à 16h sur RugbyZone.TV

Dimanche 243 avril

Saracens vs Exeter à 16h sur RugbyZone.TV

Vendredi 22 avril

Ulster vs Munster à 20H35 sur RugbyZone.TV

Samedi 23 avril

Lions vs Connacht à 16h05 sur RugbyZone.TV

Sharks vs Leinster à 18H15 sur RugbyZone.TV

NRL

Vendredi 22 avril

Brisbane Broncos vs Canterbury-Bankstown Bulldogs à 11h50 sur Bein Sport 2

Samedi 23 avril

Wests Tigers vs South Sydney Rabbitohs à 11h30 sur Bein Sport 2

Dimanche 243 avril