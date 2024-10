Vos matchs de rugby Pau/Toulouse et La Rochelle/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce week-end, préparez-vous pour des matchs palpitants en Top 14 comme en Pro D2. Choc entre Aix-en-Provence et Brive, puis un La Rochelle-Bordeaux en clôture.

On jouera déjà la septième journée de Top 14 et de Pro D2 cette semaine. Et les affiches sont alléchantes. À commencer par un choc entre prétendants à l'élite entre Aix-en-Provence et Brive jeudi soir.

De quoi lancer de la meilleure des manières un très beau week-end de rugby. Lequel sera conclu par un choc entre le leader bordelais et le Stade Rochelais. Les Maritimes trustent les premières places du classement.

Un choc La Rochelle/UBB en clôture

On trouve en effet le Stade Toulousain entre l'UBB et la Rochelle. Les rouge et noir ont bonifié leur succès aux dépens de Clermont. Ce week-end, ils se déplaceront sur la pelouse de Pau.

Plus tôt dans la journée, Bayonne voudra enchaîner face au Racing 92 après son très beau succès aux dépens des Maritimes. Tandis que Vannes se déplacera une fois de plus.

Après avoir donné du fil à retordre au MHR, les Bretons vont-ils à nouveau faire douter les Clermontois ? Les hommes de Christophe Urios auront à coeur de s'imposer une fois de plus devant leur public.

Lors du multirugby, les Parisiens voudront réagir sur la pelouse de Castres. Mais il ne sera pas facile d'y gagner après un début de saison très compliqué de la part du Stade Français.

Sans oublier le match entre Toulon et le MHR ainsi que le déplacement de Lyon à Perpignan. Des rencontres qui pourraient une fois plus être spectaculaires et riches de surprises.

TOP 14 - 7e JOURNÉE :

SAMEDI 19 OCTOBRE

Bayonne vs Racing 92 à 14h30 sur Canal + prenez vos billets au stade Jean Dauger

sur Canal + Clermont vs Vannes à 16h30 sur Canal + Live prenez vos billets au Stade Marcel Michelin

sur Castres vs Paris à 16h30 sur Canal + Live prenez vos billets au stade Pierre Fabre à 16h30 sur Canal + Live

Toulon vs MHR à 16H30 sur Canal + Live prenez vos billets au stade Mayol

USAP vs Lyon à 16H30 sur Canal + Live prenez vos billets au stade Aimé Giral

Pau vs Touloluse à 21H05 sur Canal prenez vos billets au Stade du Hameau

DIMANCHE 13 OCTOBRE

La Rochelle vs UBB à 21h05 sur Canal + prenez vos billets au stade Marcel Deflandre

JEUDI 17 OCTOBRE

Aix vs Brive à 21h sur Canal + Sport prenez vos billets au stade Maurice-David

VENDREDI 11 OCTOBRE