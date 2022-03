Vos matchs de rugby France/Italie et Toulouse/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Découvrez le programme télé de la semaine avec du Top 14, de la Premiership mais aussi le Tournoi des 6 nations féminin et de la NRL.

Le Tournoi des 6 nations, c'est fini (ou presque), mais rassurez-vous, il y aura bien du rugby à la télévision ce week-end. Les Bleues prennent le relais des hommes de Fabien Galthié en recevant l'Italie à Grenoble. Un Tournoi qui doit servir aux Tricolores à préparer la Coupe du monde qui aura lieu en fin d'année en Nouvelle-Zélande. Notez que la Pro D2 fait relâche mais pas le Top 14. Il ne reste qu'une poignée de journées à jouer. Et certains clubs ont besoin de points pour se maintenir ou se qualifier pour les phases finales. Il pourrait y avoir du changement au classement de la première division. Les stades devraient faire le plein pour des affiches comme Toulon vs Clermont ou encore Toulouse vs Lyon.

Samedi 26 mars

Dimanche 27 mars

Toulouse vs Lyon à 21H05 sur Canal + prenez vos billets au stade Ernest Wallon

6 Nations Féminin - 1ère journée :

Dimanche 27 mars

France vs Italie sur France 2

Vendredi 25 mars

Gloucester vs Worcester Warriors à 20H45 sur RugbyZone.TV

Samedi 26 mars

Saracens vs Bristol à 16H sur RugbyZone.TV

Dimanche 27 mars

Exeter vs Leicester à 16H sur RugbyZone.TV

Samedi 26 mars

Stormers vs Ulster à 14h sur RugbyZone.TV

Connacht vs Leinster à 20h35 sur RugbyZone.TV

Vendredi 25 mars

Moana Pasifika vs Wellington Hurricanes à 20H55 sur Canal + Sport

NRL :

Jeudi 24 mars

Saint-George-Illawarra Dragons vs Cronulla-Sutherland Sharks à 10h sur Bein 2

Vendredi 25 mars

South Sydney Rabbitohs vs Sydney Roosters à 10h sur Bein 2

Samedi 26 mars

Canberra Raiders vs Gold Coast Titans à 9h30 sur Bein 2

Dimanche 27 mars