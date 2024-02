Vos Matchs de Rugby France/Irlande et Toulouse/Bayonne à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Tournoi des 6 Nations démarre ce vendredi soir avec le choc entre le XV de France et l'Irlande. Retrouvez le programme TV de la semaine avec le Top 14.

La Coupe du monde est désormais derrière nous. Place au très attendu Tournoi des 6 Nations 2024. Les sélections en lice sont toutes revanchardes après le Mondial. En particulier la France et l'Irlande qui rêvaient d'un premier titre et dont le parcours s'est brutalement arrêté en quart.

Et ça tombe bien puisque les Bleus et les Irlandais croisent le fer dès la première journée. Une fois n'est pas coutume, ce choc aura lieu vendredi soir du côté de Marseille. Pour rappel, aucun match des Tricolores lors de cette édition n'aura lieu à Saint-Denis.

Malheur au vaincu qui pourra d'ores et déjà dire au-revoir à ses rêves de Grand Chelem. Une performance réalisée en 2023 par l'Irlande et en 2022 par la France. Espérons que l'enjeu ne prendra pas le dessus sur le jeu et que cette rencontre sera exempte de toutes polémiques arbitrales.

Samedi, l'Italie accueillera l'Angleterre du côté de Rome avec la ferme intention de démarrer son Tournoi par un succès. Idem à Cardiff où le Pays de Galles, qui a perdu beaucoup de cadres en l'espace d'un an, n'aura pas la vie facile contre l'Écosse.

6 NATIONS 1ère JOURNÉE :

VENDREDI 2 FÉVRIER

France vs Irlande à 21h sur France 2

SAMEDI 3 FÉVRIER

Italie vs Angleterre à 15h15 sur France 2

Galles vs Ecosse à 17h45 sur France 2

Pendant ce temps-là aura également lieu la 14e journée de Top 14 avec les célèbres doublons. Privé de nombreux éléments, le Stade Toulousain accueillera Bayonne samedi soir tandis que la Rochelle jouera sur sa pelouse contre Montpellier.

De son côté, Bordeaux voudra relever la tête après sa défaite à la maison contre Paris. Mais le déplacement à Toulon ne sera pas une partie de plaisir, surtout sans les internationaux.

Beaucoup moins impacté, l'ASM aura à coeur d'enchaîner à la maison contre Lyon après son très beau succès à Castres lors de la précédente journée. Des Castrais qui iront défier les Palois samedi à 17h également.

TOP 14 - 14E JOURNÉE :

SAMEDI 3 FÉVRIER

DIMANCHE 4 FÉVRIER