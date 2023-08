Vos matchs de Rugby France/Fidji et Bayonne/Toulouse à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Vous aviez oublié ? Cette semaine marque le retour du Top 14 et de la Pro D2 ! Sans oublier le 3e match de préparation du XV de France avant la Coupe du monde.

Vous aviez oublié ? Cette semaine marque le retour du Top 14 et de la Pro D2 ! Privé de nombreux joueurs, le Stade Toulousain a déjà un gros rendez-vous sur la pelouse de Bayonne. Les Basques ne bénéficient plus de l'effet de surprise. On sait que quel bois ils sont faits. Ce ne sera pas simple pour le champion de France.



Oyonnax parviendra-t-il à réaliser une aussi bonne saison que l'Aviron l'an passé ? Ça commence dès ce samedi avec la réception de Clermont. Les Auvergnats restent sur une saison 2022/2023 décevante. Christophe Urios en attendant plus de ses ouailles. Un nouveau cycle comme pour l'ASM avec le départ de joueurs emblématiques.



En Pro D2, le rendez-vous est donné dès ce jeudi avec la réception de Colomiers par le BO. Les Basques ont connu un été mouvementé avec une vente avorté et un recrutement qui a beaucoup fait parler. Après une fin de saison en roue libre, le BOPB doit annoncer la couleur dès la première journée.



A Grenoble, on aura également à cœur de montrer que les place des Isérois est bien dans le monde pro. Le FCG a échappé à la relégation, mais démarre cette nouvelle saison avec des points en moins suite une sanction administrative. Il va donc falloir engranger un maximum de points à domicile.



Bien évidemment, ce week-end sera marqué par le troisième match de préparation du XV de France avant la Coupe du monde. Les hommes de Fabien Galthié ont donné rendez-vous aux Fidji. Une rencontre qui n'a rien d'une partie de plaisir compte tenu des talents présents chez leurs adversaires.



Après les blessures de Romain Ntamack et Baille, le staff craint sans doute de perdre de nouveaux joueurs à moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde. Une rencontre à haut risque, mais les Bleus doivent poursuivre leur préparation. Une composition remaniée est attendue.



Dans les autres rencontres du week-end, les supporters attendent avec impatience le choc entre l'Irlande et l'Angleterre. Les Irlandais étaient au repos tandis que les Anglais ont bataillé avec le Pays de Galles sans convaincre. De leur côté, les Gallois feront face aux champions du monde sud-africains. Un avant-goût du Mondial !

MATCH TEST :

SAMEDI 18 AOÛT

Pays de Galles vs Afrique du Sud à 16h15 sur L'Equipe

Irlande vs Angleterre à 18h30 sur L'Equipe Live

Italie vs Roumanie à 18h30 sur L'Equipe Live

France vs Fidji à 21H05 sur TF1

TOP 14 - 1ʳᵉ JOURNÉE :

VENDREDI 18 AOÛT

Bayonne vs Toulouse à 21h05 prenez vos billets au stade Jean Dauger

SAMEDI 19 AOÛT

DIMANCHE 20 AOÛT