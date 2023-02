Vos Matchs de Rugby France/Ecosse et Toulouse/Pau à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retrouvez le programme télé de la saison avec le retour du Tournoi des 6 Nations et notamment le match entre l'équipe de France et l'Ecosse.

Retour du 6 Nations ! L'équipe de France joue son premier match à domicile cette semaine dans le Tournoi. Les Écossais seront à Paris avec la ferme intention de poursuivre sur leur lancée après deux victoires. Du côté des Bleus, on veut rebondir après la défaite en Irlande à Dublin. Les Tricolores ont eu une bonne semaine de repos pour retrouver des forces avant d'affronter un XV du Chardon sur une très belle dynamique. Ce qui n'est pas le cas du Pays du Galles qui devra relever la tête contre l'Angleterre dans le match le plus important de l'année pour la fédération galloise. À Rome, l'Italie voudra éviter de prendre le tarif habituel, à savoir une cinquantaine de points. Week-end de doublons également puisqu'on jouera la 19e journée de Top 14. Après Paris, Bayonne voudra poursuivre sa série à domicile face à Castres. Des Castrais qui ne sont pas dans les meilleures dispositions après un revers à la maison et le changement de leur entraîneur. De son côté, Toulouse, battu par Toulon à Marseille, fera sans ses internationaux lors de la réception de Pau.

Top 14 - 19e journée :

Samedi 25 février

Dimanche 26 février

Clermont vs Toulon à 21h05 sur Canal + ⏩ prenez vos billets au Stade Marcel Michelin

6 Nations 2023 - 3e journée :

Samedi 25 février

Italie vs Irlande à 15h15 sur France 2

Pays de Galles vs Angleterre à 17h45 sur France 2

Dimanche 26 février

France vs Écosse à 16h sur France 2

6 Nations U20 2023 - 3e journée :

Vendredi 24 février