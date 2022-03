Vos matchs de rugby France/Angleterre et Toulouse/Montpellier à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Découvrez le programme télé de la semaine en rugby avec notamment le choc entre la France et l'Angleterre dans le Tournoi des 6 nations.

Le Stade de France sera complet pour le match au sommet entre la France et l'Angleterre samedi. Une rencontre diffusée en prime time sur France 2 qui clôturera le Tournoi des 6 Nations 2022. Un peu plus tôt dans la journée, Toulon et La Rochelle auront croisé le fer à Mayol en match en retard de la 15e journée de Top 14. Dimanche, ce sera au tour de Toulouse de recevoir Montpellier. De quoi y voir plus clair dans le classement de la première division. Au programme également, de la Pro D2, du Rugby Europe Championship et du United Rugby Championship.

Samedi 19 mars

Toulon vs La Rochelle à 17h15 sur Canal + prenez vos billets au stade Mayol

Dimanche 20 mars

Toulouse vs Montpellier à 21H05 sur Canal + prenez vos billets au stade Ernest Wallon

6 Nations - 5e journée :

Samedi 19 mars

Pro D2 - 17e journée

Jeudi 17 mars

Vendredi 18 mars

Glasgow vs Édimbourg à 20H35 sur RugbyZone TV

Dimanche 20 mars

Western Force vs Cardiff Blues à 13h sur RugbyZone TV

Rugby Europe Championship

Samedi 19 mars