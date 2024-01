Vos Machs de Rugby Toulouse/Bath et Sale/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retrouvez le programme télé de la dernière journée de la phase de poules de la Champions Cup. Sans oublier la Pro D2 et la Challenge Cup.

VIDÉO. Maestro à la baguette, Dupont a-t-il récité le meilleur rugby de sa saison lors d’Ulster - Toulouse en Champions Cup ?La phase de poules des compétitions continentales s'achève ce week-end avec la quatrième journée de Champions Cup et celle de Challenge Cup. Suite aux derniers résultats, le suspense est encore présent dans certaines poules. Ce n'est donc pas le moment de se relâcher pour les clubs de Top 14.

Toulouse et Bordeaux, qui ont dominé leurs adversaires avec la manière jusqu'à présent, voudront terminer sur une bonne note. Les hommes de Mola auront l'avantage d'évoluer à domicile tandis que les Girondins se déplaceront en Afrique du Sud. RUGBY. L'UBB plante des essais à gogo et pulvérise les Saracens, pour le plaisir des réseaux sociaux !Ce sera un vrai test pour les protégés de Yannick Bru. Si leur qualification est acquise, leur première place n'est pas garantie. Les Lyonnais sont sur leurs talons et leurs futurs adversaires voudront prouver leur valeur mais aussi engranger des points pour être le mieux classés en vue des 8es.

Les meilleures équipes auront la chance de jouer à domicile ce premier match couperet. Surtout, elles joueront contre les clubs les moins bien classés chez les qualifiés. L'UBB va-t-elle faire tourner ou bien envoyer une grosse équipe pour terminer le boulot ? Le club girondin possède une profondeur de banc qui peut lui permettre d'aligner une équipe mixte.

Du côté du Racing 92, un troisième revers en autant de matchs a compliqué la tache des Franciliens. Mais tout est encore possible pour prendre l'une des quatre premières places du groupe. Un succès bonifié à domicile contre Cardiff est impératif. INSOLITE. Fessés en Champions Cup, le RCT, Bayonne et le Racing 92 sont pourtant encore qualifiablesPour Toulon, ça sent également le sapin surtout que les Varois iront à Glasgow. Il faudra sans doute sortir la calculette à la fin du week-end pour savoir qui est qualifié. Les Toulonnais ont leur destin en main.

CHAMPIONS CUP - 4E JOURNÉE :

VENDREDI 19 JANVIER

Glasgow vs Toulon à 21h sur BeIN Sports 3

Connacht vs Bristol à 21h sur BeIN Sports 8

SAMEDI 20 JANVIER

Bulls vs UBB à 14h sur BeIN Sport 3

Harlequins vs Ulster

Racing 92 vs Cardiff à 16h15 sur France 2

à 16h15 sur France 2 Leicester vs Leinster à 16h15

Munster vs Northampton à 18h30

Paris vs Stormers

Saracens vs Lyon à 21h sur BeIN Sport 3

DIMANCHE 21 JANVIER

Sale vs La Rochelle à 14h sur BeIN Sport 2

Toulouse vs Bath à 16h15 sur France 2

Bayonne vs Exeter à 18h30 sur BeIN Sport 2

En Challenge Cup, le MHR est plus que jamais dans le coup après trois victoires. Le déplacement en Italie ce samedi doit aussi se solder par un succès pour continuer d'emmagasiner de la confiance en vue de la suite de la saison.

Du côté de Castres et Clermont, on est également dans le bon wagon avec dix points au compteur. Alors que les Castrais iront en Angleterre, les Clermont se déplaceront en Géorgie. Deux salles, deux ambiances mais un même objectif de victoire.

CHALLENGE CUP - 4E JOURNÉE

VENDREDI 19 JANVIER

Scarlets Édimbourg à 21h sur BeIN Sports 9

à 21h sur BeIN Sports 9 Gloucester vs Castres à 21h sur BeIN Sports 6

SAMEDI 20 JANVIER

Pau vs Zebre à 14h sur BeIN Sports 4

Black Lion vs Clermont à 14h

Trevise vs Montpellier à 16h15

Oyonnax vs Cheetahs à 16h15

DIMANCHE 21 JANVIER

USAP vs Newcastle à 14h sur France 3

Lions vs Ospreys à 14h

Dragons vs Sharks à 18H30

JEUDI 18 JANVIER

VENDREDI 19 JANVIER