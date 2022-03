VIDEO. Un international italien fait sa demande après le match face à l’Écosse

Le trois-quart Marco Zanon a demandé en mariage sa compagne à l’issue du match opposant l’Italie à l’Écosse.

C’est le moment mignon de cette journée de Tournoi des VI Nations. Alors, certes, les Italiens ont pris la marée face aux écossais en concédant leur quatrième bonus offensif en autant de matchs… Mais il y a au moins un transalpin qui est rentré chez lui avec le sourire aux lèvres ce samedi 12 mars ! Le centre Marco Zanon a conclu son match en demandant la main de sa dulcinée. Dans la foulée, sa compagne Ottavia Cestonaro accepte sans hésitation. Une belle image qui fera fondre à coup sûr les cœurs des passionnés d’ovalie et aussi de comédie romantique avec Patrick Dempsey.

Un couple bientôt uni par le mariage, mais déjà rassemblé par la passion commune du sport. En effet, si le rugbyman italien connaissait sa 11ème sélection ce samedi 12 mars, celle qui partage sa vie n’est pas non plus inconnue au monde du sport de haut-niveau. Pour cause, Ottavia Cestonaro est une athlète italienne experte du triple-saut. La jeune femme a même été couronnée d’un titre de championne d’Europe Junior en 2013. Toujours en triple-saut, elle a décroché le titre national d’Italie à 5 reprises. Elle pratique également le pentathlon en athlétisme. INSOLITE : le All Black Vaea Fifita fait sa demande en mariage au pied de l'Arc de Triomphe

Son (désormais) fiancé en est, lui, à ses premiers pas au niveau international. Présent sur le banc face à l’Écosse, il est rentré à la 66ème minute pour remplacer Edoardo Padovani. Évoluant en temps normal au Benetton, il a participé à la bonne dynamique italienne menée par les remplaçants. Malheureusement pour lui et ses coéquipiers, ils étaient menés de 23 points à un peu plus d’une heure de jeu. Un écart dur à rattraper, mais comblé a minima par le doublé du Grenoblois Ange Capuozzo.