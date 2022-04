VIDEO. ''Tu es un joueur incroyable'', les mots puissants de ce jeune rugbyman nous ont ému et vous le serez aussi !

Un jeune joueur de rugby anglais a eu des mots vraiment très forts pour l'un de ses coéquipiers qui était en larmes. Une vidéo qui sent bon les valeurs.

On vous rabâche toute l'année que le rugby est un sport de valeurs. Et vous commencez sans doute à en avoir marre. Mais après avoir regardé cette vidéo, vous ne pourrez plus en douter. On ne sait pas qui en est l'auteur et où elle a été filmée. Tout ce qu'on sait en revanche, c'est que les mots de ce jeune joueur anglais ne peuvent que vous émouvoir. Alors que l'un de ses coéquipiers étaient en larmes, il l'a pris par les épaules et lui a tenu un discours digne d'un grand capitaine aux multiples sélections.

Écoute-moi, regarde-moi : je suis le plus petit joueur ici. Peu importe qui tu es, peu importe si tu es petit, jeune, grand ou gros. Tu es un joueur brillant. Tu comprends ça ? Tu es incroyable. Tu es vraiment incroyable pour ton âge. Allez, prends-moi dans tes bras.