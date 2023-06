VIDEO. Top 14. Un Stade Toulousain trop facile donne une leçon au Racing 92 en demi-finale

Hier se jouait la première demi-finale du Top 14 entre Toulouse et le Racing. Les hommes d'Ugo Mola se sont imposés largement 41-14 et iront au Stade de France.

C’est dans le fief de la Real Sociedad que le Racing 92 et le Stade Toulousain se sont défiés pour décrocher une place en finale du Top 14. Une semaine de repos en plus pour Toulouse qui a terminé leader de la phase régulière. Le Racing a dû passer par la case barrage pour s’imposer face au Stade Français dans la difficulté.

Un premier acte à sens unique

Sur ce premier quart d’heure, ce sont surtout les avants qui font le travail. Que ce soit des deux côtés, ça plaque dur. Petit avantage au Stade Toulousain, particulièrement en conquête. Mais aucune des deux équipes n’a envie de lâcher le moindre centimètre de terrain. Après une énième pénalité à la sortie d'une mêlée, Romain Ntamack choisi d’aller en touche. Une bonne munition à l’entrée des 22 mètres. Antoine Dupont éjecte rapidement le ballon dans les bras de Pita Ahki qui trouve Matthis Lebel. L’ailier a déposé toute la défense sur une accélération fulgurante pour planter le premier essai du match. Les ciel et blanc ne reverront que le n°11 de l’ailier. Thomas Ramos a passé la transformation. 7-0 à la 20e minute de jeu.

Sur une nouvelle touche sur les 5m du Racing, parfaitement trouvé par Thomas Ramos, Cameron Woki cafouille dans un alignement réduit et Antoine Dupont récupère le cuir. Dans un premier temps, il y a eu un avant, mais l’arbitre de la rencontre Mathieu Raynal revient à l’avantage pour l’en-avant. Le capitaine des rouge et noir décide de jouer le ballon à la main et qui d’autre qu’Emmanuel Meafou pour venir inscrire le deuxième essai de la rencontre et son 12e de la saison. C'est le meilleur marqueur de Toulouse. Inarrêtable. Thomas Ramos a une nouvelle fois transformé l’essai. 14-0 à la 25e minute.

Les Toulousains se montrent de plus en plus dangereux et multiplient les offensives. Comme la semaine dernière, les hommes de Laurent Travers commettent trop de fautes et sont trop imprécis. Ce qui permet à l’arrière de Toulouse de venir ajouter trois points de plus dans l’escarcelle toulousaine à une dizaine de minutes de la mi-temps.

Dans ce premier acte, les Franciliens n’ont pas existé, excepté les 15 premières minutes. Des ballons perdus trop rapidement, trop de faute à l’image du pilier droit Guram Gogichashvili qui a beaucoup souffert face à Dorian Aldegheri. Beaucoup de gâchis aussi, mais surtout des Toulousains morts de faim qui ne laissent aucun répit dans cette demi-finale. Sur la sirène, Thomas Ramos est venu rajouter trois points, portant le score à 20-0 au coup de sifflet de Mathieu Raynal. Des Toulousains cliniques comparés à des Racingmen trop imprécis (9 en-avants) et indisciplinés (7 fautes) dans ce premier acte.

Mais où est le Racing ?

En deuxième période, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que les Toulousains continuent d’enfoncer le clou. Sur une magnifique relance de Thomas Ramos, il décale Romain Ntamack bien rattrapé par la défense francilienne. Après une succession de passes après contact et une nouvelle brèche trouvée par Thibault Flament, le ballon est vite libéré par Dupont qui trouve Arthur Retière sur son aile. Bien plaqué, le ballon sort dans les bras du deuxième ligne Arnold qui d’un magnifique offload vient trouver Alexandre Roumat qui inscrit là le troisième essai toulousain. Jeu de main, jeu de Toulousain. Cet essai est une nouvelle fois transformé par l’arrière du XV de France. 27-0 à la 52e minute. Une seule équipe est pour l’heure sur le terrain.

En aucun cas les hommes d’Ugo Mola ne mettent le pied sur le frein. Sur une nouvelle offensive, les rouge et noir sont à 5m de la ligne. Avec une chistéra à l’aveugle qui trompe toute la défense, Antoine Dupont trouve Arthur Retière qui vient inscrire le quatrième essai. Ramos ne tremble pas et porte le score à 34-0 à l’heure de jeu.

Pour l'honneur

À la 70ᵉ, le Stade Toulousain se lance à l’offensive depuis son embut. Un contre magnifiquement mené par Tim Nanai-Williams qui est venu servir un Arthur Retière des grands soirs. Mais les hommes d’Ugo Mola l’ont joué un peu trop facile et se font chiper le ballon par Baptiste Chouzenoux. Trop juste, il donne à Gaël Fickou qui n’a plus qu’à mettre les cannes pour sauver l’honneur et inscrire le premier essai pour les Franciliens. 34-7.

D’autant plus que 6 minutes plus tard, Ibrahim Diallo est venu inscrire le deuxième essai pour le Racing après une des seules touches bien exploitées par les Franciliens. Toulouse est dans une phase de gestion et le score est de 34-14 à 3 minutes de la fin de la rencontre. Le réveil des champions de France 2016 a été trop tardif dans cette demi-finale. Et sur un énième en-avant, François Cros, opportuniste, vient inscrire le 5e essai pour Toulouse qui va retrouver le Stade de France pour un potentiel 22e Brennus. Score final, 41-14. Maintenant qui de La Rochelle ou Bordeaux-Bègles va rejoindre le leader incontesté de la phase régulière ?

